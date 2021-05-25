شكرا لقرائتكم خبر عن "المشمش".. هل تصيبك بذوره بالتسمم أم تحميك من السرطان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المشمش من أبرز الفواكه الصيفية التى يقبل عليها الكثيرون خاصة الأطفال ورغم فوائد المشمش العديدة فهو مصدر مهم لمقاومة شيخوخة البشرة والحماية من الأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة الى ترطيب الجلد بطريقة طبيعية، إلا أن بعض الأبحاث أشارت إلى الخطورة الكامنة في بذور المشمش.

وأوضح التقرير أن نواة المشمش تحتوى على حمض يدعى"الهيدروسيانيك"، وهو عبارة عن حمض غير عضوى سائل عديم اللون لكنه شديد السمية ويؤدى الى حدوث اضطرابات بالجهاز الهضمى والتعرض للتسمم.

وتواجد الحمض في بذور المشمش يعتبر أمرًا خطيرًا على الصحة نظرًا لوجود صلة بين مادة السيانيد الموجودة بالبذور والتسمم، ما يفسر إصابة بعض الأشخاص بالقئ والعرق والإغماء والدوخة، بعد تناول المشمش، طبقًا لما ورد في تقرير صادر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

وسبق أن حذرت وكالة المعايير الغذائية البريطانية، من أن تناول 100 حبة من المشمش يهدد حياة الأشخاص، بينما يعد تناول 40 جرامًا من هذه بذوره تعد بمثابة جرعة سامة، خاصة إذا تعرضت تلك البذور للرطوبة فيحدث بها عدة تفاعلات كيميائية تؤدى الى إطلاق حمض الهيدروسيانيك الى يسبب التسمم.

وبرغم من ذلك فان بعض الأبحاث أشارت إلى دور بذور المشمش في الحماية من السرطان، حيث تحتوي حبات المشمش أيضًا على مركب كيميائي أميجدالين، والذى يعمل على تدمير الخلايا السرطانية داخل الجسم، و يمنع نمو الأورام، إلا أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لم توافق على استخدام الأميجدالين لمرضى السرطان.

واستندت إدارة الغذاء الامريكية إلى بعض التقارير التي ترجع الى عام 2015، التى ذكرت احتمالية الإصابة بالتسمم عند تناول كميات كبيرة من المشمش نتيجة مادة السيانيد، كما أوصت الأبحاث بضرورة عدم تجاوز الحد الأقصى من تناول حبات المشمش التي عبارة عن ثلاث حبات صغيرة، موضحة أن تجاوز تناول ذلك يعرضك للتسمم.