الهند.. تسجيل 196 ألفا و427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

محمد الفلاح - الثلاثاء 25 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الثلاثاء، تسجيل 196 ألفا و427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وتعد هذه الحصيلة أدنى حصيلة يومية يتم تسجيلها منذ 14 نيسان/أبريل الماضي، في بادرة انفراج للأزمة بالبلاد.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند 26 مليونا و 948 ألفا و874 حالة.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 3511 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 307 آلاف و231 حالة.