شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات أمريكية لإسقاط خطة فيسبوك بشأن إنشاء منصة انستجرام للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع أكثر من 150 ألف ناشط وعدد من أولياء الأمور على سلسلة من الالتماسات التي تحث عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك على التخلي عن خططه لإنشاء منصة إنستجرام مخصصة للأطفال.

ينضم الموقعون إلى مجموعة كبيرة من المدافعين والمشرعين الأمريكيين من الحزبين الذين انتقدوا خطط فيسبوك، والتي من شأنها إنشاء منصة إنستجرام للأطفال تحت سن 13 عامًا.

وانتقدت الالتماسات الثلاثة التي أطلقتها كل من الحملة من أجل طفولة خالية من التجارة (CCFC)، و«SumOfUs»، و«Juggernaut Project» الخطة بسبب مخاوف من تشويه صورة الأطفال الذاتية، وجمع بياناتهم، وتغذية الطبيعة الإدمانية لتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب صحيفة ذا هل اتهم جوش غولين المدير التنفيذي لـ «الحملة من أجل طفولة خالية من التجارة» خطة فيسبوك للمنصة الجديدة باستخدام الأطفال كقطع شطرنج في حربها مع تطبيق تيك توك للحصول على حصة في السوق.

وقال غولين في بيان: «إن إنستجرام للأطفال الصغار هو من بين الأفكار الأكثر جشعًا والخطأ التي ظهرت من وادي السيليكون».

ووقعت على الالتماسات كريستين برايد وهي والدة طفل يبلغ من العمر 16 عامًا مات منتحرًا، حيث تلقى ابنها كارسون برايد، 62 رسالة مجهولة المصدر تهدف إلى إذلاله في الفترة بين 23 يناير و22 يونيو على تطبيق يولو «Yolo» قبل وفاته.

ووفقًا لشكوى قدمتها كريستين برايد ضد تطبيقي يولو وسناب شات تزعم فيها أن الرسائل غالبًا ما تضمنت «محتوى جنسي صريح ومزعج».

وكان تطبيق يولو متاحًا للاستخدام المتكامل على سناب شات، لكن المتحدث باسم سناب شات أكد في وقت سابق أنه تم تعليقه «في ضوء الادعاءات الخطيرة التي أثارتها الدعوى».

وأوضحت برايد إن خطط فيسبوك لتطوير إنستجرام للأطفال هي «مجرد مثال آخر لشركات التواصل الاجتماعي التي تضع الأرباح على الناس».

وأضافت برايد: «على مدى العقد الماضي شاهدنا التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين، وأتساءل عن أخلاقيات الشركة التي من شأنها أن تخاطر بنمو الأطفال في سن مبكرة وصحتهم العقلية.

وذكرت برايد في بيان: «بمجرد أن تصبح هذه المنتجات هي القاعدة الاجتماعية لكيفية تواصل الأطفال، يصبح من الصعب للغاية على الآباء كبح جماحها».

ودعا عدد من الديمقراطيون في الكونجرس فيسبوك إلى إسقاط الخطة الأسبوع الماضي.

من جانبه، دافع فيسبوك عن خططه بسبب الانتقادات المتكررة من نشطاء ومشرعين. وقال متحدث باسم الشركة إن المنصة ستساعد في منح الآباء «الرؤية والسيطرة» على ما يفعله أطفالهم.

وأضاف المتحدث في البيان: «كما يعلم كل والد، فإن الأطفال متصلون بالإنترنت بالفعل. ونريد تحسين هذا الوضع من خلال تقديم تجارب تمنح الآباء رؤية وتحكمًا فيما يفعله أطفالهم».

وأوضح المتحدث أيضًا إنه سيتم تطوير المنصة بالتشاور مع خبراء في تنمية الطفل، وسلامة الطفل والصحة العقلية، ودعاة الخصوصية، بالإضافة إلى العمل مع المشرعين والمنظمين.

وتعمل شركة فيسبوك على تطوير نسخة آمنة من تطبيق إنستجرام مخصصة للأطفال تحت سن 13 عاما. وفي وقت سابق ذكر متحدث باسم شركة فيسبوك، أن قرار تطوير منصة إنستجرام للأطفال جاء في ظل تزايد عدد الأطفال المطالبين لآبائهم بتدشين صفحات خاصة بهم على منصات التواصل.