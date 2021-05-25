شكرا لقرائتكم "يالا لم حاجتك".. مصطفى شعبان وعمرو سعد يقتحمان الاستوديو على عمروأديب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتحم الفنانان مصطفى شعبان وعمرو سعد أبطال مسلسل ملوك الجدعنة، والذي عُرِض رمضان المنقضي على شاشة قناة "إم بي سي مصر" استوديو برنامج «الحكاية» أثناء حديث الإعلامي عمرو أديب بسبب انتظارهما لفترة «بقالنا كتير مستنيين إنت واخد البرنامج لحسابك يالا لم حاجتك» ليرد عليهما أديب قائلًا «لا مش هنا الكلام ده».

وعاتب الفنانان "أديب"، في مشهد كوميدى وغير معتاد أن يحدث على الإطالة في مقدمة البرنامج، منوهين له بأن وقت الفقرة الحوارية الخاصة بهما قد حان.

ورقص الفنانان على أنغام الأغنية الخاصة بتتر المسلسل قبل الخروج لفاصل إعلاني قبل الحوار بعد تقديم عمرو أديب الفقرة الحوارية الخاصة بالبرنامج، مع ضيفيه.

وقال عمرو أديب، إن الفنانين يعدان من الفنانين القلائل الذين لم يرفضوا الظهور معاً خلال لقاء تلفزيوني، وهو ما يُدلل على حب كل منهما للآخر والذي ظهر خلال العمل.