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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فيتامينات ومكملات مهمة لمصابى فيروس كورونا للتعافى بشكل أسرع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - المكملات الغذائية لها دور كبير كنظام مناعة، وفى التقرير نرصد لدينا أفضل النصائح حول تناول الفيتامينات المناسبة والمكملات لمرضى كورونا، بحسب موقع "only my health".
الزنك
الزنك
فيتامين د
يمنع فيتامين د عدوى الجهاز التنفسي العلوي، يجب أخذ 4 كبسولات من فيتامين د بجرعة 60 ك كل 3 أيام في فترة 12 يومًا أثناء الإصابة.
فيتامين د
فيتامين سي
يعمل فيتامين سى على التهابات الجسم بسبب العدوى، كما يساعد بشكل كبير في زيادة الأجسام المضادة التي يتم إنتاجها ضد الفيروس، وبالتالي خلق المزيد من الخلايا الليمفاوية لإنتاج المزيد من الأجسام المضادة، الجرعة الموصى بها للمريض هي 1000 مجم مرتين في اليوم.
فيتامين سي
الكركمين
يعتبر الكركمين من أهم مكونات الكركم، وهو مقوٍ كبير للمناعة مرارًا وتكرارًا، ثبت أن الكركمين مضاد للبكتيريا والفيروسات، يساعد أيضًا في تقليل احتقان الصدر والسعال العام والبرد، لابد من تناول 500 ملليجرام من المكمل مرة واحدة في اليوم في حالة الأعراض الخفيفة ومرتين في اليوم للأعراض القوية.
الكركمين