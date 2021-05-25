شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فيتامينات ومكملات مهمة لمصابى فيروس كورونا للتعافى بشكل أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المكملات الغذائية لها دور كبير كنظام مناعة، وفى التقرير نرصد لدينا أفضل النصائح حول تناول الفيتامينات المناسبة والمكملات لمرضى كورونا، بحسب موقع "only my health".

الزنك

يعتقد أن الزنك يعمل على علاج ضعف في تكرار الحمض النووي الريبي للفيروس لذلك يقلل معدل تكاثر الفيروس ويمكن للمريض أن يأخذ الجرعة الموصى بها وهي 50 مجم في اليوم من الزنك.



الزنك

فيتامين د

يمنع فيتامين د عدوى الجهاز التنفسي العلوي، يجب أخذ 4 كبسولات من فيتامين د بجرعة 60 ك كل 3 أيام في فترة 12 يومًا أثناء الإصابة.



فيتامين د