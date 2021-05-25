كل ما تريد معرفته عن أعراض وأسباب وعلاج مرض الفطريات الصفراء

القاهرة - سامية سيد - الفطريات الصفراء هى عدوى فطرية تبدأ من داخل الجسم وتنتشر بسرعة في أجزاء مختلفة منه، يوصف بأنه أكثر فتكًا من الفطريات السوداء والبيضاء، لا توجد معلومات كثيرة عن هذا المرض حتى الآن ولكن هناك بيانات تشير إلى أنه يؤثرعلى الأعضاء الداخلية أولاً ثم على الأعضاء الخارجية للجسم كله

خلال التقرير التالي نتحدث عن أعراض وأسباب وعلاج الفطريات الصفراء، وفقا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

ماهى أعراض الفطريات الصفراء؟

- فقدان الوزن.

- فقدان الشهية.

- التعب.

- ظهور صديد .

- شفاء الجروح المفتوحة بشكل بطيء .

- فشل أجهزة الجسم.

- يؤثرعلى العيون .

كيفية الوقاية من الفطر الأصفر ؟

- الاهتمام بالنظافة الشخصية، داوم على الاستحمام إذا أمكن مرتين في اليوم.

- لا تترك الطعام مكشوفا لفترة طويلة من الزمن.

- اغسل وجهك وأجزاء جسمك المعرضة باستمرار للأتربة والرطوبة.

- عقم الأشياء التي تقوم بلمسها باستمرار.



الفطريات الصفراء

- تأكد من دخول الشمس إلى المنزل لتجنب نمو البكتيريا.

- لا تترك الأواني المستعملة متسخة دون تنظيفها جيدا، حيث يمكن أن يعزز نمو البكتيريا والفطريات.

- حافظ على التهوية المناسبة في المنزل، وتجنب الرطوبة في غرف المنزل.

- حافظ على نظيفًا وجافًا قدر الإمكان.

- إذا كنت تشعر بفقدان الشهية ، استشر الطبيب على الفور.



الفطريات الصفراء