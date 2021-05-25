شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قواعد النظام الغذائى الصحى لخفض مستويات الكولسترول بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أطعمة فائقة الجودة يجب تضمينها في النظام الغذائي اليومي للحفاظ على الكولسترول تحت السيطرة، ويحتاج المرء أيضًا إلى الحد من تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة مثل اللحوم ومنتجات الألبان والشوكولاتة والمخبوزات والأطعمة المقلية والمعالجة (الدهون المتحولة)، حيث إن كل هذه الأطعمة غير الصحية تساهم فى السمنة بجانب العوامل الوراثية الأخرى التى تؤدى بدورها إلى ارتفاع مستويات الكولسترول، وهناك مجموعة من الأطعمة التى تساعد بشكل طبيعى على خفض نسبة الكوليسترول فى الدم وإبقائه تحت السيطرة، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- فيما يلى.. أطعمة فائقة يمكن أن تساعد بشكل طبيعي في خفض نسبة الكوليسترول في الدم وإبقائه تحت السيطرة:

1- الحبوب الكاملة

تعتبر مصادر غنية بالألياف والعناصر الغذائية الحيوية الأخرى والتي تساعد في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب، وتجنب المنتجات البيضاء المكررة منخفضة التغذية وضارة بالصحة العامة والقلب.

2- البروتينات قليلة الدسم

تعتبر اللحوم الخالية من الدهون والدجاج منزوع الجلد والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم والبيض من أفضل مصادر البروتين، فعلى سبيل المثال تعتبر بعض الأسماك مصادر غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تخفض نسبة الدهون في الدم والتي يطلق عليها اسم الدهون الثلاثية، وبعتبر الجوز وفول الصويا من المصادر الجيدة أيضًا، كما تشير الأبحاث الحديثة إلى أن تناول البيض لا يؤثر على مستويات الكوليسترول في الدم.

3- الفواكه والخضراوات

تحتوي الفاكهة والخضراوات أيضًا على نسبة عالية من الألياف ويمكن أن تساعد بعض أنواع الألياف في خفض نسبة الكوليسترول في الدم عن طريق منع امتصاص بعض الكوليسترول من الأمعاء إلى مجرى الدم، وتعتبر البقوليات مثل الفول والبازلاء والعدس غنية بشكل خاص بهذا النوع من الألياف وكذلك البطاطا الحلوة والباذنجان والبامية والبروكلي والتفاح والفراولة والخوخ، حيث دائمًا ما تكون الأصناف الطازجة الموسمية هي الأفضل بدلاً من المعلبة أو غير الموسمية.

4- الجوز (عين الجمل)

تعد المكسرات مصادر جيدة للدهون غير المشبعة وقليلة الدهون المشبعة، حيث يمكن أن يساعد تناول الجوز (عين الجمل) في الحفاظ على مستوى الكوليسترول لديك تحت السيطرة، لأنها تحتوي على الألياف التي يمكن أن تساعد في منع امتصاص الكوليسترول فى الإمعاء إلى مجرى الدم من الأمعاء، بالإضافة إلى احتوائه على البروتين وفيتامين هـ والمغنيسيوم والبوتاسيوم والستيرولات النباتية الطبيعية والمغذيات النباتية الأخرى التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم.

5- الشوفان والشعير

الشوفان والشعير عبارة عن حبوب غنية بنوع من الألياف يسمى بيتا جلوكان التى يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول، حيث أن بيتا جلوكان تساعد على الحد من كمية الكوليسترول التي يتم امتصاصها من الأمعاء إلى الدم.

6- الزيوت الصحية

يعتبر زيت الزيتون والخردل من أصح أنواع الزيوت التي تحتوي على دهون غير مشبعة وتساعد في خفض نسبة الكولسترول، مع مراعاة تجنب زيت جوز الهند وزيت النخيل حيث أنهما يحتويان على نسبة عالية من الدهون المشبعة على عكس الزيوت النباتية الأخرى، فمفتاح خفض مستويات الكوليسترول هو الحد من تناول الدهون غير الصحية، مع التقليل من استهلاك الزبدة والجبن والزيوت المشبعة أو المكررة وتجنب الزيوت المهدرجة، وبدلاً من ذلك اختر الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل الأسماك وبذور الكتان.