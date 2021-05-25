أسباب حدوث الحازوقة لدى الأطفال

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مايو 2021 10:41 صباحاً - أسباب حدوث الحازوقة عند الأطفال: يتعرض الكثير من الأطفال للإصابة بغازات البطن، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، أبرزها إصابة الحجاب الحاجز بالتهيج.. عندما يحدث هذا، يجعل الأطفال تسحب الكثير من الهواء أثناء الرضاعة أو مص الأصبع.
أسباب الحازوقة عند الأطفال
التقت «الخليج 365 نت» بالدكتور عبدالرحمن شمس، اختصاصي التغذية؛ ليوضح أسباب الحازوقة عند الأطفال؛ أي الغازات، وقال إن هناك بعض الأشياء التي تهيّج الحجاب الحاجز، هي الأكل بسرعة كبيرة أو بكثرة، وتهيج في المعدة أو الحلق، أو الشعور بالتوتر أو الإثارة، تستمر جميع حالات الفواق تقريباً بضع دقائق فقط عند الأطفال، يمكن أن تستمر بعض حالات الفواق لأيام أو حتى شهور، لكن هذا أمر غير معتاد للغاية، وعادة ما يكون علامة على مشكلة طبية أخرى؛ لذلك عليكِ مراجعة الطبيب.
- تحدث (الغازات) عادة بسبب ابتلاع الهواء عند الأكل أو الشرب.. الأطعمة الغنية بالألياف مثل: الفول والكرنب والمشروبات الغازية، يمكن أن تسبب الغازات أيضاً.
- قد تشمل الأسباب الأخرى ما يلي:
- مضادات حيوية.
- إمساك.
- عدم تحمل اللاكتوز.
- مرض الاضطرابات الهضمية.
- متلازمة القولون العصبي.
- التهاب المعدة والأمعاء.
ما هي أعراض الحازوقة عند الأطفال؟
قد يعاني طفلك من:
- كثرة التجشؤ.
- انتفاخ البطن.
- ألم أو حُرقة في بطنه.
- غثيان محتمل.
- اتصلي بالطبيب عندما:
- يبدو أن طفلك لديه القليل من الطاقة.
- يتحرك طفلك أقل بكثير من المعتاد.
- لا يمكن إراحة طفلك.
- يتقيأ طفلك دماً أو سائلاً أخضر أو أصفر.
- يكون طفلك لديه دم في البراز.
- يبكي طفلك لمدة تزيد عن ساعتين.
- يعاني طفلك من ألم في الجانب الأيمن السفلي.
- يبدو أن بطن طفلك منتفخ ويسبب الألم.
علاج الحازوقة عند الأطفال
- ضبط التغذية:
- لا تفرطي في إطعام طفلك.
- أمسكيه في وضع مستقيم.
- تجشؤ طفلك في كثير من الأحيان.
- حركي طفلك:
- هزي طفلك برفق.
- حركي ساقي طفلك كما لو كانتا تقودان دراجة.
- تدليك طفلك:
- افركي معدة طفلك برفق.
- ضعيه في حضنك وأسندي ظهره.
- تطبيق الحرارة:
- ضعي منشفة دافئة أو زجاجة ماء على بطن طفلك، ولكن احترسي من حرق جلد طفلك.
- مراجعة التغذية:
- إذا كانت الرضاعة الصناعية تسبب غازات لطفلك؛ فعليك أن تتحدّثي مع طبيب الأطفال حول التحول إلى تركيبة تعتمد على الصويا أو حليب الصويا أو حليب اللوز، إذا كان طفلك أكبر من سنة واحدة، إذا كان الطفل الأكبر سناً يعاني من آلام الغازات بعد تناول منتجات الألبان؛ فتحدثي إلى طبيبك بشأن عدم تحمل اللاكتوز؛ خاصة إذا كان هناك تاريخ عائلي له.
- إذا كنتِ ترضعين طفلك رضاعة طبيعية؛ فلا داعي للقلق بشأن نظامك الغذائي الذي يسبب آلام الغازات لدى طفلك، لا يوجد دليل على أن النظام الغذائي للأم له تأثير على الغازات عند الأطفال.
- تمكنك استشارة الطبيب لوصف بعض الأدوية الطبية التي تعالج طفلك من الغازات، وتخلصه من الحازوقة.