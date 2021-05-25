أسباب حدوث الحازوقة لدى الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مايو 2021 10:41 صباحاً - أسباب حدوث الحازوقة عند الأطفال: يتعرض الكثير من الأطفال للإصابة بغازات البطن، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، أبرزها إصابة الحجاب الحاجز بالتهيج.. عندما يحدث هذا، يجعل الأطفال تسحب الكثير من الهواء أثناء الرضاعة أو مص الأصبع.

أسباب الحازوقة عند الأطفال

الاطفال

التقت «الخليج 365 نت» بالدكتور عبدالرحمن شمس، اختصاصي التغذية؛ ليوضح أسباب الحازوقة عند الأطفال؛ أي الغازات، وقال إن هناك بعض الأشياء التي تهيّج الحجاب الحاجز، هي الأكل بسرعة كبيرة أو بكثرة، وتهيج في المعدة أو الحلق، أو الشعور بالتوتر أو الإثارة، تستمر جميع حالات الفواق تقريباً بضع دقائق فقط عند الأطفال، يمكن أن تستمر بعض حالات الفواق لأيام أو حتى شهور، لكن هذا أمر غير معتاد للغاية، وعادة ما يكون علامة على مشكلة طبية أخرى؛ لذلك عليكِ مراجعة الطبيب.

تحدث (الغازات) عادة بسبب ابتلاع الهواء عند الأكل أو الشرب.. الأطعمة الغنية بالألياف مثل: الفول والكرنب والمشروبات الغازية، يمكن أن تسبب الغازات أيضاً.

قد تشمل الأسباب الأخرى ما يلي:

مضادات حيوية.

إمساك.

عدم تحمل اللاكتوز.

مرض الاضطرابات الهضمية.

متلازمة القولون العصبي.

التهاب المعدة والأمعاء.

ما هي أعراض الحازوقة عند الأطفال؟

الام الرضع

قد يعاني طفلك من:

كثرة التجشؤ.

انتفاخ البطن.

ألم أو حُرقة في بطنه.

غثيان محتمل.

اتصلي بالطبيب عندما:

يبدو أن طفلك لديه القليل من الطاقة.

لديه القليل من الطاقة. يتحرك طفلك أقل بكثير من المعتاد.

لا يمكن إراحة طفلك.

يتقيأ طفلك دماً أو سائلاً أخضر أو ​​أصفر.

يكون طفلك لديه دم في البراز.

يبكي طفلك لمدة تزيد عن ساعتين.

يعاني طفلك من ألم في الجانب الأيمن السفلي.

يبدو أن بطن طفلك منتفخ ويسبب الألم.

علاج الحازوقة عند الأطفال

علاج الحازوقة