الطريقة الصحيحة لنوم الحامل

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مايو 2021 10:41 صباحاً - تتساءل الحامل التي تنشد الراحة والصحة لها ولجنينها عن أفضل وضعية للنوم خلال شهور الحمل المختلفة؛ ونظراً لأهمية النوم الصحي للحامل، يشرح لك الدكتور ربعي زايدة، إستشاري النساء والولادة عن أفضل طرق النوم للحامل كالآتي.
لا تنامي بهذه الطرق أثناء الحمل
- توصلت دراسة كندية حديثة إلى أن نوم الحامل على ظهرها في الثلث الأخير من الحمل يشكل خطورة على الجنين.
- وتوصل باحثون من جامعة "مانشيستر" أن صحة وحياة المولود، تتعلق مباشرة بوضعية نوم الأم الحامل.
- وجد العلماء بعد دراسة على أكثر من ألف امرأة، أن 291 حالة ولادة جنين ميت، تعود لأمهات كن ينمن على ظهورهن في فترات الحمل الأخيرة.
- ويؤكد العلماء أن النوم المستمر على الظهر يؤثر على إمدادات الدم إلى الجنين، في حين أن النوم على الجانب لا يهدد عملياً صحة المولود في المستقبل
- يؤكد الباحثون أن خطر موت الجنين يتضاعف مرتين بالنسبة للأمهات اللواتي ينمن على ظهورهن، كما أن هذا الخطر يزداد في الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل.
- وأضاف الباحثون أن النوم على الظهر يسبب ضيقًا في التنفس وانخفاضاً في ضغط الدم والضغط الشديد على الجهاز الهضمي، خاصة في الأشهر الأخيرة من الحمل.
نوم الحامل في الثلث الأول من الحمل
- في الثلث الأول من الحمل يمكن للحامل أن تنام في الوضعية التي تراها مريحة لها، فصغر حجم الجنين لا يسبب لها مشكلة، وإن كان يفضل عدم النوم على البطن.
- ولكن دراسة كندية أكدت على أن نوم الحامل على أحد جانبيها يعد أفضل طريقة للنوم الصحي.
- لكي تستمري في النوم على جانبك يمكنك أن تضعي وسائد خلف ظهرك لكي تشعري بالراحة.
لا تنامي مرفوعة القدمين
- يفضل عدم نوم الحامل مع رفع القدمين، رغم أن الكثير من السيدات الحوامل يفضلن هذه الوضعية ويجدن فيها الراحة، إلا أن دراسات حديثة أثبتت أن رفع القدمين أثناء الحمل تزيد من فرص الإصابة بسكري الحمل.
- وأشارت الدراسات أن نوم الحامل مع رفع القدمين يؤدي لولادة جنين بوزن أقل من المعتاد.
- وضعية النوم مع رفع القدمين على وسادة أو حافة السرير تزيد من مشاعر القلق والتوتر النفسي عند الحوامل حسب تلك الدراسات.