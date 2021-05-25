الطريقة الصحيحة لنوم الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مايو 2021 10:41 صباحاً - تتساءل الحامل التي تنشد الراحة والصحة لها ولجنينها عن أفضل وضعية للنوم خلال شهور الحمل المختلفة؛ ونظراً لأهمية النوم الصحي للحامل، يشرح لك الدكتور ربعي زايدة، إستشاري النساء والولادة عن أفضل طرق النوم للحامل كالآتي.

محمد يوسف

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