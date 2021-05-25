تعرف على الحفيد المفضل للملكة إليزابيث

محمد الفلاح - الثلاثاء 25 مايو 2021

بينما تحاول الملكة إليزابيث غمر أحفادها الـ8 وأبناء أحفادها الـ10 بالحب، تربطها علاقة خاصة بالأميرة شارلوت، ابنة الأمير ويليام.



ووفقاً لمجلة "womanandhome" ، تعتقد الخبيرة الملكية إنجريد سيوارد أن ابنة دوق ودوقة كامبريدج، الأميرة شارلوت صاحبة الـ6 أعوام، هي الحفيدة المفضلة لملكة بريطانيا البالغة من العمر 95 عاماً.

وعن سبب ارتباط جلالة الملكة بحفيدتها شارلوت بهذه الدرجة القوية، تقول الخبيرة الملكية إنه حبهما المشترك للخيول.

وقالت إنجريد، رئيسة تحرير مجلة Majesty البريطانية: "بينما كان الأمير فيليب يحب الأطفال الرضع، تفضل الملكة دائماً التواجد حول الأطفال الأكبر سناً، خاصةً إذا كان ذلك الوقت له علاقة بتعليمهم الجلوس فوق الأحصنة والفروسية، ولذلك، فالأميرة شارلوت -المجنونة بالمهور- كانت دائماً المفضلة لجلالتها".

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، طلبت الأميرة شارلوت في 2019 مُهراً كهدية لعيد ميلاد ذلك العام (الكريسماس)، وذلك من شدة هوسها وتعلقها بالخيول، مثل جدة والدها "الملكة إليزابيث الثانية".

وكشفت دوقة كامبريدج مسبقاً أنه عند ولادة ابنتها الأميرة شارلوت، شعرت الملكة بسعادة كبيرة لأنها كانت فتاة.

يذكر أن للملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا لديها 10 أبناء أحفاد واثنان آخران في الطريق، إذ أعلنت الأميرة بياتريس، أميرة يورك، منذ أيام أنها حامل بطفلها الأول، بينما سيرحب حفيدها هاري وزوجته ميجان ماركل بابنتهما الصغيرة (طفلهما الثاني) هذا الصيف.

كل ذلك بالإضافة إلى أنه كانت هناك أيضاً بعض التكهنات الأخيرة حول الابن المفضل لجلالة ملكة بريطانيا، الاختيار الذي قد يصدم البعض، لأنه ليس الملك المستقبلي الأمير تشارلز.

إذ كشف بول بوريل، في الفيلم الوثائقي الأخير، كبير الخدم السابق للأميرة الراحلة ديانا، أن الأمير أندرو، دوق يورك، هو من كان دائماً الابن المفضل لوالدته الملكة إليزابيث الثانية.

أما عن حفيد الملكة المفضل فهو بيتر فيليبس، نجل الأميرة آن -الابنة الثانية لملكة بريطانيا- الذي ولد بدون لقب ملكي بسبب التقاليد الملكية القديمة.

ولكن تعبيراً لحبها لبيتر، عرضت الملكة كسر التقاليد ومنحته لقباً ملكياً مجاملة، العرض الذي رفضه والديه.

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