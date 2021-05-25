شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تهتمين بصحة الجلد والبشرة فى فصل الصيف عبر 6 خطوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعانى البشرة من الكثير من المشكلات خلال فصل الصيف، لذا لابد من اتباع نظام محدد للعناية بها والحفاظ عليها، خاصة في ظل الأمراض المنتشرة في هذا التوقيت المرتبطة بالطفح الجلدى، وغيرها من المشكلات الجلدية، التي ترتبط أيضًا بالعرق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وطبقًا لتقرير نشر في موقع only my healthe، فإن من أبرز مشكلات البشرة في فصل الصيف الطفح الجلدى الناتج عن الحرارة، والذي يحدث غالبًا مع البالغين والأطفال، والرضع أيضًا خاصة أن غدد العرق لا تزال تتطور وتسبب لهم مزيد من التهيج، فقد يؤدي التعرق أكثر من المعتاد أيضًا إلى انسداد القنوات العرقية التي تحبس العرق أيضًا ما يؤدي إلى ظهور نتوءات وطفح جلدي عميق أحمر اللون، والذي يسبب الحكة.

وأوضح الخبراء من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بطفح الحرارة، الموقع الجغرافى الذى يلعب دورًا في الإصابة بالمشكلات الجلدية، فأن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحارة والرطبة لديهم أيضًا فرص أكبر للإصابة بالطفح الجلدي، من غيرهم.

ومن بين تلك العوامل أيضا الإفراط في ممارسة الأنشطة البدنية اليومية، إذ أن التعرض لاشعة الشمس وممارسة النشاط البدنى، ينتج عنه الإصابة بالمشكلات الجلدية وتأثر البشرة أيضا.

ومن بين تلك النصائح التي أوصى بها الخبراء للحفاظ على البشرة خلال فصل الصيف:1.الترطيب

شرب الكثير من الماء للحفاظ على درجة الحرارة والحفاظ على التوازن الأيوني، يجنب الجسم من الإصابة بضربة الشمس وكذلك من الطفح الجلدي، وتجنب المزيد من التعرق، لذا ينصح بتناول بثلاثة لترات على الأقل من الماء في الصيف.

2. الاستحمام بشكل يومى

الاستحمام مرتين خلال اليوم يساعد في ترطيب جسمك وحمايتك من الطفح الجلدى، وقد يكون مهمًا للأطفال الذين يتعرضون لأشعة الشمس خلال اللعب في الهواء الطلق.





3. تجنب الاستلقاء بالسرير

تجنب التعرض لدرجات الحرارة، كما أن النوم كثيرًا أو الاستلقاء في السرير أيضًا يؤدى إلى حدوث طفح حراري.

4. تجنب التعرض للشمس

حاول البقاء في في بيئة باردة من أجل الحفاظ على درجة الحرارة من خلال المروحة أو مكيف الهواء مفيد أيضًا.

5. تناول الملابس القطنية

يجب تجنب المبالغة في ارتداء الملابس أو الملابس الضيقة في الصيف، من الأفضل دائمًا ارتداء ملابس ناعمة وخفيفة الوزن وذات ألوان فاتحة ويفضل ارتداء ملابس قطنية.

6. اتباع نظام غذائى

الحفاظ على نظامك الغذائي ومستويات الترطيب حتى المستوى المطلوب يساعد في الوقاية من الامراض الجلدية بفصل الصيف.