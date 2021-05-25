كل ما تريد معرفته عن حالات السكتة القلبية المفاجئة

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القاهرة - سامية سيد - ترتفع مستويات الإصابة بفيروس كورونا عند مستوى ينذر بالخطر في العالم، ووفقًا لدراسة أوردها موقع "onlymyhealth"، فإن مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من السكتة القلبية هم أكثر عرضة للوفاة.

ماذا يحدث أثناء السكتة القلبية المفاجئة؟

يمتلك قلبنا نظامًا كهربائيًا يتحكم في إيقاع ومعدل كل نبضة قلب، وهو أمر ضروري لعمل القلب بشكل سليم، وفي بعض الأحيان، عندما لا يعمل النظام الكهربائي للقلب بشكل صحيح، يمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم انتظام ضربات القلب، أي إما أن ينبض القلب بسرعة كبيرة، أو في إيقاعات غير منتظمة، وفي بعض الحالات ، يتوقف القلب عن ضخ الدم إلى الجسم.

ماهى طرق التعامل مع السكتات القلبية المفاجئة؟

في بعض الحالات، قد يطرح الأطباء بعض الأسئلة لفهم الأعراض والتوصية باختبار مخطط كهربية القلب (ECG) لأي تشوهات في التوصيل وجهاز تنظيم ضربات القلب الأصلي، ويتم إجراء اختبار مخطط صدى القلب لمعرفة الكسر القذفي لفهم أداء القلب، ومراقبة النسب المئوية للدم الذي يتم ضخه من غرف القلب مع كل نبضة قلب.



السكتة القلبية

ما طرق الوقاية من السكتات القلبية المفاجئة؟

مزيل الرجفان لتقويم نظم القلب:في الحالات المذكورة أعلاه، يتم زرع مزيل الرجفان لتقويم نظم القلب لإعادة نبضات القلب إلى طبيعتها عندما يصبح الإيقاع غير منتظم، أجهزة مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة هي أجهزة قابلة للزرع تُستخدم في الأشخاص الذين يعانون من كسر طرد أقل من 35 % يديرون صدمة داخلية لتصحيح الإيقاع عن طريق إيصال النبضات أو الصدمات لإحياء إيقاع القلب الأصلي، تعمل هذه التقنيات على بطاريات محكمة الغلق داخل الجهاز.



السكتة القلبية

ما الفارق بين السكتة القلبية المفاجئة والنوبات القلبية ؟ ما الفارق بين السكتة القلبية المفاجئة والنوبات القلبية ؟ في كثير من الأحيان، يتم الخلط بين توقف القلب المفاجئ أو النوبة القلبية، ومن المهم أن نفهم أن كليهما ليسا متماثلين، حيث تحدث النوبة القلبية عندما يتم منع وصول الدم الغني بالأكسجين إلى الشريان، ولا يتوقف القلب عادةً عن النبض فجأة كما هو الحال في توقف القلب المفاجئ، يمكن أن يحدث توقف القلب المفاجئ أيضًا بعد الشفاء من نوبة قلبية. تشمل أعراض السكتة القلبية المفاجئة - الانهيار المفاجئ، وفقدان الوعي، وعدم الراحة في الصدر أو سرعة ضربات القلب، والخفقان، وفقدان التنفس، وضيق التنفس.