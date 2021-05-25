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بعد هروبه من سجن بأوروجواي.. اعتقال زعيم للمافيا الإيطالية في البرازيل

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 25 مايو 2021

قال وزير العدل البرازيلي أندرسون توريس إن روكو مورابيتو، أحد كبار أعضاء مافيا "ندرانجيتا" الإيطالية الذي هرب في العام 2019 من سجن في أوروغواي، قد اعتقل في البرازيل أمس الاثنين.

 

وقال الوزير إنه تم اعتقال مورابيتو في مدينة جواو بيسوا شرقى البرازيل خلال عملية مشتركة بين الشرطة الاتحادية في البلاد والإنتربول.

 

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن السلطات الإيطالية والأمريكية شاركت أيضا في عملية الاعتقال.

 

وهرب مورابيتو (54 عاما) من سجن في مونتيفيديو حيث كان ينتظر تسليمه إلى إيطاليا مع ثلاثة سجناء آخرين في يونيو 2019.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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