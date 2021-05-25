بالأرقام.. كورونا يواصل الانتشار حول العالم

محمد الفلاح - الثلاثاء 25 مايو 2021

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الثلاثاء، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 167 مليونا و988 ألفا و54 إصابة.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و487 ألفا و62 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 149 مليونا و309 ألفا و514 حالات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

أعادت مدينة ملبورن، ثاني كبرى مدن أستراليا، فرض قيود كوفيد-19، الثلاثاء، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات للعثور على الحلقة المفقودة في عودة ظهور المرض في خمس حالات.

وستقتصر التجمعات المنزلية على خمسة ضيوف وسيسمح بوجود 30 شخصا فقط في التجمعات العامة، وستكون الكمامات إلزامية في المطاعم والحانات والأماكن الداخلية الأخرى من الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش) الثلاثاء، حتى الرابع من يونيو/ حزيران المقبل.

وقال جيمس ميرلينو القائم بأعمال رئيس الوزراء في ولاية فيكتوريا للصحفيين في ملبورن "هذه خطوة مسؤولة يتعين علينا اتخاذها لمواجهة هذا الانتشار".

وظلت ولاية فيكتوريا خالية من الإصابات تماماً لمدة ثلاثة أشهر تقريبا.

وكانت فيكتوريا هي الولاية الأكثر تضررا خلال الموجة الثانية في أواخر العام الماضي، حيث رصد فيها نحو 70 في المئة من إجمالي الحالات و90 في المئة من الوفيات في أستراليا.

وسيطرت الولاية على تفشي المرض بعد واحدة من أطول عمليات الإغلاق في العالم وأكثرها صرامة.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البلاد سجلت 15 إصابة جديدة بكوفيد-19، الإثنين، انخفاضا من 18 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان إن حالتين من الإصابات الجديدة ناتجتان عن عدوى محلية اكتُشفت في إقليم آنهوي بوسط البلاد وإن باقي الحالات وافدة من الخارج.

وانخفض عدد الإصابات دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 18 من 22 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 91006 حالات، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 790 وفاة جديدة بفيروس كورونا و37498 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 449858 بينما بلغ إجمالي الإصابات ما يربو على 16 مليونا منذ بداية الجائحة.