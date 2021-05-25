شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل بعد سن الخمسين؟ نصائح للحفاظ على صحتك مع تقدم العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر الجسم بالعديد من التغيرات عند بلوغ سن الخمسين، ما يحتم علينا اتباع عادات صحية معينة للاعتناء بالصحة العامة ومقاومة علامات تقدم العمر، والوقاية من أمراض الشيخوخة والإجهاد مع تقدم العمر، وعند التقدم في السن تحدث تغيرات معينة بالصحة العقلية والعاطفية والجسدية والجنسية، في ظل فقدان الطاقة وحدوث الاضطرابات المرتبطة بنمط الحياة بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وغير ذلك، لذا يتمثل التحدي هنا فى اتباع نظام صحى سليم.

وطبقًا لتقرير نشر في موقع only myhealthe، فهناك بعض النصائح التي تعزز صحتك بعد بلوغ الخمسين: 1.ممارسة النشاط البدنى:

الحفاظ على ممارسة التمارين المنتظمة تحسن توازنك وتحسن مزاجك، وتقاوم القلق والاكتئاب ما يساهم في علاج مشاكل في الأداء الإدراكي، كما يقلل من خطر الإصابة بضغط الدم وأمراض القلب والسرطان وهشاشة العظام، لذا عليك ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا لتقوية العضلات.

2. التواصل مع الأصدقاء

التحدث والتواصل مع أصدقائك أمر مهم للغاية خلال هذه المرحلة، حيث يميل الأشخاص الأكثر نشاطًا وتواصلًا اجتماعيًا إلى امتلاك عقلية إيجابية تقلل من فرص الإصابة بالاكتئاب والاضطرابات العقلية.

3. اتباع نظام غذائي متوازن

اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا للحفاظ على صحتك وطول العمر، فلابد من حدوث تغيرا عندما تتجاوز الخمسين عاما لأن جسمك لن يكون قادرًا على هضم الدهون المشبعة والكربوهيدرات كما كان من قبل،ومن ثم يجب أن يكون هناك تنظيم في نظامك الغذائي واختيار نظام غذائي يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية والدهون غير المشبعة والألياف والبروتينات.

وقد يكون تناول المكسرات والبذور والفاكهة والحبوب الكاملة والخضروات أمرًا مهمًا لصحتك في هذا العمر.

4. الخضوع للفحوصات الطبية بشكل دورى

يصبح إجراء الفحوصات المنتظمة أكثر أهمية عندما تتجاوز الخمسين، حيث يزداد خطر الإصابة بالأمراض، وتبرز مضاعفاتها وتأثيراتها على بقية أجزاء جسمك.