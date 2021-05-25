سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021، خلال التعاملات المبكرة للبنوك، وشركات الصرافة.

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وحقق الجنيه المصري استقرارا أمام أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية بدعم من ارتفاع الاحتياطي النقدي المستمر منذ يونيو/حزيران الماضي، وذلك ورغم تداعيات الجائحة.



وبحسب مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا،بلغ متوسط سعر الدولار، 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في بنك الاستثمار العربي.

وهيمن سعر الدولار عند 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع، على تعاملات عدة بنوك منها، القاهرة، الإمارات دبي الوطني، العقاري المصري العربي، كريدي أجريكول، عودة، والبركة، الأهلي المتحد، بلوم مصر، المصرف المتحد، والمشرق.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

حزمة الإنجازات

وكشف وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، عن حزمة من الإنجازات المحققة على أرض الواقع بشهادة المؤسسات الدولية.

وقال معيط، إن ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية يدفع الحكومة لاستكمال المسيرة التنموية، والمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لتعزيز بنية الاقتصاد القومي.

وتوقع وزير المالية المصري أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 6.4 تريليون جنيه، نتيجة التوسع في الاستثمارات التنموية.

وألقى المسؤول المصري الضوء على أن استمرار إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية يجذب استثمارات جديدة ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب، ويؤدي إلى توطين الصناعات العالمية المتطورة والتكنولوجيات الحديثة ورفع قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، إلى 19.07 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، أمس.

في حين تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مسجلا 22.08 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.09 جنيه للشراء، و 22.24 جنيه للبيع، أمس.

الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في المركزي المصري، ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي 51.86 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع.