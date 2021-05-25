صحة ورشاقة

كم تشرب من القهوة يوميًا؟.. 3 أكواب تكفى لمنح الجسم فوائد البن

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القاهرة - سامية سيد - القهوة من أكثر المشروبات الساخنة المفضلة للكثيرين، خاصة في الصباح فهي ذات رائحة ونكهة المميزة، ويعتقد أغلب الناس أن شرب القهوة مضر بالصحة، بينما أظهرت الدراسات الآثار المفيدة التي قد تحدثها القهوة على الجسم، وحسب ما نشره موقع "BGR"  كشفت دراسة جديدة عن كمية القهوة التي يحتاج المرء لشربها كل يوم.

القهوة
 

وصاغ باحثون من جامعة تشونج أنج والوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها دراسة القهوة الجديدة، حيث سلطت الضوء على فوائد استخدام القهوة بانتظام على صحة الفرد.

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ونشرت الدراسة في مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية، وتقول الدراسة إن "زيادة استهلاك القهوة يرتبط بانخفاض مخاطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب"، وتقول الدراسة أنك تحتاج إلى شرب أكثر من ثلاثة أكواب من القهوة كل يوم.

وأكدت الدراسة أن من تناولوا كمية معتدلة، أو ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا ، كان لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بمن شربوا أقل من ثلاثة أكواب والذين كان لديهم خطر منخفض للوفاة المرتبطة بأمراض القلب.

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وسجل الباحثون 173.209 مشارك تتراوح أعمارهم بين 40 عامًا فما فوق بين عامي 2004 و2013، واستبعدوا المرضى الذين يعانون من مرض السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية الحالية أو السرطان وانتهى بهم الأمر بعينة بحجم 110.920 مشارك.

وحلل الباحثون استهلاك القهوة، بما في ذلك الكمية والنوع، ونظروا في كيفية تأثير تناول القهوة على معدل الوفيات، ويبدو أن النتائج تتطابق مع دراسة عام 2015 التي قالت إن شرب ثلاثة إلى خمسة فناجين من القهوة يوميًا يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 15٪.

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ووجد الباحثون أيضًا أن شرب القهوة قبل التمرين يمكن أن يزيد من معدل حرق الناس للدهون، على الرغم من الآثار المفيدة للاستهلاك المنتظم للقهوة.

 

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وتوصي دراسة حديثة الناس بعدم شرب أكثر من أربعة أكواب من القهوة بالحجم القياسي يوميًا، أو حوالي 400 ملليجرام.

 

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ووجدت دراسة أخرى أن تناول الكافيين بانتظام يؤثر على المادة الرمادية في منطقة الدماغ التي تتعامل مع الذاكرة، ووجدت الدراسة أيضًا أن استهلاك الكافيين لا يؤثر على جودة النوم كما لا يؤثر على الذاكرة.

MO Nasa

MO Nasa

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