شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب بياض اللسان وعلامات تدل على وجود مشكلة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللسان الأبيض حالة شائعة ولا داعي للقلق منه عادة ولكن في حالات نادرة واعتمادًا على المظهر السريري يمكن أن يكون علامة على حالات أخرى أكثر خطورة مثل العدوى أو السرطان المبكر، ومن أشهر أسباب بياض اللسان جفاف الفم، وهي حالة لا تنتج فيها الغدد اللعابية كمية كافية من اللعاب بجانب نظافة الفم السيئة، والتدخين والتنفس عن طريق الفم.

ووفقًا لتقرير لموقع insider تتسبب هذه العوامل في انتفاخ الحليمات النتوءات الصغيرة الموجودة على اللسان والتي تحتوي على براعم التذوق وتضخمها، ما يسمح للبكتيريا أو الخلايا الميتة أو الحطام مثل الطعام والسكر بالاستقرار بينها تسبب هذه الخلايا الميتة تراكمًا يظهر على شكل غشاء أبيض رقيق أو طلاء تراه على اللسان.

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قد يكون اللسان الأبيض أيضًا أحد أعراض الحالات الطبية وهى: القلاع الفموي: إذا كان لديك آفات بيضاء كريمية على لسانك تشبه مظهر الجبن القريش، فقد يكون لديك مرض القلاع الفموي، وهو عدوى فطرية ناتجة عن نوع من الفطريات يسمى المبيضات عادة ما يتم علاجه بالأدوية المضادة للفطرياتالزهري: قد تظهر آفات داخل الفم إذا كنت مصابًا بمرض الزهري، وهو عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي عادة ما يوصف البنسلين، وهو دواء مضاد حيوي. الحزاز المسطح الفموي: قد تكون البقع الشريطية البيضاء والمرتفعة على اللسان والخدين واللثة حالة التهابية غير معدية تسمى الحزاز المسطح الفموي إنها حالة مزمنة بدون علاج، ولكن قد يوصي الطبيب بالعوامل أو الأدوية الموضعية لمعالجة الأعراض الشديدةاضطرابات الجهاز الهضمي: قد تتسبب اضطرابات مثل التهاب المعدة وعسر الهضم والتهاب القولون التقرحي في ظهور طبقة بيضاء على اللسان لأن الفم جزء من الجهاز الهضمي، هذه الاضطرابات المعدية المعوية لها علاجات مختلفة، لذلك يجب أن يتم تشخيصك بشكل صحيح من قبل الطبيب لمعالجتها

لمنع بياض اللسان حافظ على صحة الفم الجيدة في جميع الأوقات عن طريق القيام بما يلي:

حافظ على رطوبتك: شرب الماء يزيل البكتيريا الموجودة في فمك ويساعدك على تجنب جفاف الفم.

تدرب على نظافة الفم الجيدة: غسول الفم غير الكحولي مفيد ، ولكن من المهم أيضًا أن تغسل أسنانك ولسانك مرتين يوميًا.

تجنب تهيج فمك: قد يتسبب التهيج المزمن الناجم عن تدخين السجائر في حدوث الطلاوة يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الحمضية والمقرمشة والحارة إلى تهيج فمك أيضًا ، مما قد يؤدي إلى تكوين تقرحات.