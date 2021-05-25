شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد الزنجبيل لبشرة صحية.. يُعالج حب الشباب والبقع السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يعرف الكثير من الناس الفوائد الصحية للزنجبيل بالنسبة للبشرة، فعند سماع سيرة الزنجبيل يتبادر إلى أذهان فوائد الزنجبيل كنوع من التوابل لعلاج التهابات الجهاز التنفسى وكذلك فوائده للشعر وغيرها، فهو معروف عنه أنه أحد التوابل التقليدية التي تستخدم لتحسين الصحة بشكل عام خاصة أنه غنى بالعديد من العناصر الغذائية من فيتامينات B1 وB2 وB3، ومعادن ومضادات الأكسدة وغيرها، ويرصد موقع "Healthline" عدة فوائد صحية للزنجبيل للعناية بالبشرة.

فيما يلى.. 6 فوائد صحية للزنجبيل للعناية بالبشرة:

1- مكافحة الشيخوخة

يعتبر الزنجبيل عامل مضاد للشيخوخة، حيث يُحفز إنتاج الكولاجين الذى يعمل على شد الجلد ومنع أو إخفاء التجاعيد.

2- تسريع عملية تجديد خلايا الجلد

إن ثراء الزنجبيل بالعناصر الغذائية الجيدة يجعله مؤهلًا لتلبية احتياجات البشرة من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، حيث تساعد هذه المواد تمامًا في عملية التمثيل الغذائي في الجسم خاصة فيما يتعلق بتجديد خلايا الجلد والتخلص من الخلايا الميتة بشكل سريع، بما يساعد فى الحصول على بشرة أكثر صحة وإشراقًا بالإضافة إلى مناعة قوية للوقاية من أى مرض جلدى.

3- شد سطح الجلد

يعتبر شد سطح الجلد من الفوائد الصحية الأخرى للزنجبيل حيث أنه يساعد فى تحفيز إنتاج الكولاجين فى الجلد ليصبح مشدودًا بشكل طبيعي، وهذا بالتأكيد يُجمل البشرة ويجعلها تبدو طبيعية وصحية وشابة.

4- إشراق البشرة

العمل في الهواء الطلق يسبب فى الغالب اسمرار الجلد، ويحدث ذلك فقط إذا لم تهتم ببشرة جسمك وعدم تلقى العلاج المناسب، ولأن الزنجبيل غني جدًا بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تحمي بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية A و B، لا تقلق إذن بشأن البشرة الداكنة لأن مضادات الأكسدة فى الزنجبيل تحميها من عوامل الخطر فهى لا تمنع فقط اسمرار الجلد ولكنها تحافظ أيضًا على صحة بشرتك وتجعلها أكثر إشراقًا.

5- علاج أمراض الجلد

لعل البقع السوداء الصغيرة وحب الشباب والجلد المتهيج والمحروق من المشاكل الشائعة للجلد والبشرة، ويمكنك علاج تلك الأمراض الجلدية باستخدام الزنجبيل عن طريق صنع ماسك الزنجبيل أو مزجه مع الخلاصات الطبيعية الأخرى لصنع غسول للجسم واستخدامه يوميًا.

6- إزالة البقع السوداء الصغيرة

البقع السوداء الصغيرة هي مشكلة شائعة يواجهها الناس على بشرة الوجه، ويمكن أن يسبب آثار حب الشباب أو أنواع أخرى من الأمراض الجلدية أو كتلة من الأوساخ على الوجه فى تغير شكلها لتتحول إلى بقع سوداء صغيرة، والزنجبيل مفيد للغاية لمساعدتك في التعامل مع هذه المشكلة، حيث يساعدك فيتامين سي الموجود في الزنجبيل على التخلص من تلك البقع بينما تعمل مضادات الأكسدة بشكل جيد في تنظيف تلك الأوساخ المتراكمة على البشرة.