شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل.. تعرفى على طرق مواجهتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض الكثير من السيدات الحوامل للإصابة بتسمم الحمل خلال الشهور الأخيرة من الحمل، وهو ما يمثل خطورة شديدة على حياتها وحياة الجنين سويًا، ومتابعة المرأة فى الشهور الأولى من الحمل لا تقل أهمية عن متابعتها خلال شهورها الأخيرة، حتى الوصول بها إلى الأمان ومرحلة الولادة، حيث إن هناك الكثير من الأعراض التى تصيبها خلال الـ 9 أشهر ولابد من التدخل الطبى السريع حماية للأم والجنين معًا.

ووفقًا لموقع "health line" الطبى يرجع سبب الإصابة إلى الارتفاع الكبير فى ضغط الدم للحامل خاصة فى الأشهر الثلاثة الأخيرة والذى يشكل خطورة على حياة الأم والجنين، حيث إن الثقل الذى يسببه الجنين على الأم خلال الفترة الأخيرة من الحمل واكتمال تكوينه ووزنه يؤدى إلى ارتفاع فى ضغط الدم ولابد من متابعتها باستمرار حتى لا يؤدى بها إلى تسمم الحمل.

وأضاف التقرير المنشور على الموقع، أن الحمل يعمل على رفع الضغط الدم، لكن الخطورة على السيدات الحوامل متفاوتة بين واحدة وأخرى، متابعًا أن أبرز الأعراض التى تشير إلى ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل تشمل:



الزلال

1 -ورم الساقين.

2 -ارتفاع نسبة الزلال فى الجسم.

3 -التشنجات.

4 -ورم الوجه واليدين.



ضغط الدم

وأوضح، التقرير أنه حال ظهور هذه الأعراض لابد أن يتم نقل السيدة الحامل على الفور إلى المستشفى حتى لا تسبب المضاعفات فى وفاة الجنين والأم، وسرعة إسعافها بالتدخل الدوائى لتخفيف حدة الحالة ووضعها تحت المراقبة المستمرة لحين الولادة.

وأضاف التقرير، أن حالة الأم فى الشهور الأخيرة لابد أن يتم متابعتها من خلال الطبيب المختص خلال فترات زمنية قصيرة، لمعرفة أى تطور فى الحالة ، خاصة أن الكثير من السيدات يطرأ عليها خلال الشهور الأخيرة الكثير من الأعراض التى تختلف عن بعضها وتحتاج إلى حلها سريعا قبل مضاعفة هذة الأعراض والوصول إلى التأثير على حياتها وحياة طفلها.