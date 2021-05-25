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رئيس وزراء بريطانيا يتحدى كورونا بالزواج.. جونسون يحدد موعد الزفاف

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - رئيس وزراء بريطانيا يتحدى كورونا بالزواج.. جونسون يحدد موعد الزفاف

الثلاثاء 25 مايو 2021

كشف تقرير إخباري، الإثنين، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيتزوج خطيبته كاري سيموندز الصيف المقبل.

 

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن جونسون ( 56 عاما) وخطيبته (33 عاما) أرسلا بطاقات لأسرهم وأصدقائهم لإبلاغهم أن حفل زفافهما سيقام يوم السبت 30 تموز/يوليو 2022.

 

وكان الإثنان قد أعلنا خطوبتهما في أواخر 2019، ولكن مثل الآلاف في بريطانيا، اضطرا لإرجاء خططهما للزواج بسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

 

ولم يعرف بعد تفاصيل مكان إقامة حفل الزفاف.

 

ومن المتوقع أن يعلن جونسون الشهر المقبل عن إلغاء الحد المفروض لحضور حفلات الزفاف وهو 30 شخصا .

 

ويذكر أن كاري أنجبت طفلهما الأول في 29 نيسان/أبريل 2020.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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