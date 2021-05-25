شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق علاج قشرة الرأس بطرق بسيطة.. استخدم زيت جوز الهند والموز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قشرة الرأس هي مشكلة يمكن أن تضعك فى موقف محرج، إذ يمكن أن تتساقط القشور البيضاء الصغيرة من فروة رأسك لأسباب عديدة مثل جفاف فروة الرأس أو العدوى الفطرية أو سوء التغذية أو حتى الإجهاد، وبصرف النظر عن اللجوء إلى الشامبو، يمكننا أيضا اختيار بعض الطرق المنزلية البسيطة للتخلص من قشرة الرأس، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

زيت جوز الهند: مفيد لتقليل قشرة الرأس لأنه يحتوي على خصائص مضادة للفطريات، كما يساعد جوز الهند فى تقوية الشعر وتصفيفه، ووضعه على الشعر يعمل على تنعيمه وترطيبه وعلاج الجفاف، وعلاج فعال قشرة الشعر.

هذه الفاكهة مليئة بفيتامين سي، الأحماض الموجودة في عصير الليمون خفيفة ويمكن أن تساعد في تكسير الفطريات المسببة للقشرة، ونظرًا لأن الليمون حمضي بطبيعته، فهو يساعد أيضا على استعادة مستوى الأس الهيدروجيني الصحي لفروة رأسك.

اللبن الرايب: يمكن أن يساعدك أحد المكونات المشهورة بفوائدها الصحية ويحتوي على الكثير من العناصر الغذائية على التخلص من قشور فروة الرأس، كما يحتوي اللبن الرايب على خصائص لتغذية وترطيب شعرك وبالتالي يمكنه مكافحة جفاف فروة الرأس.



اللبن الريب