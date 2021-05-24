صحة ورشاقة

إصابات كورونا في أمريكا عند أدنى مستوى خلال عام

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) خلال نحو عام تقريبا.

وانخفضت أعداد الإصابات الجديدة بنسبة بلغت 26% مقارنة بالأيام السبعة السابقة لتصل إلى ما دون 180 ألفا بقليل، حسبما جاء في تحليل أجرته رويترز لبيانات الولايات والمقاطعات الأمريكية.

وانخفضت معدلات الوفيات بسبب كوفيد-19 بنسبة 5% لتصل إلى 3969 وفاة خلال الأسبوع المنتهي في 23 مايو/ أيار، وهي أدنى حصيلة للوفيات خلال أسبوع منذ مارس/ آذار 2020.

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن نحو 39% من سكان البلاد تلقوا الجرعة الكاملة من اللقاحات المضادة للفيروس حتى الأحد، في حين تلقى 49% جرعة واحدة على الأقل.

وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الاثنين، إن الولايات المتحدة لا يمكنها تأكيد تقرير صحيفة وول سترت جورنال حول أصل مرض كوفيد-19 وإنها تحتاج مزيدا من المعلومات.

كانت الصحيفة قد ذكرت، الأحد، نقلا عن تقرير للمخابرات الأمريكية أن 3 باحثين في معهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات سعوا للحصول على علاج بالمستشفى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أي قبل شهر من إعلان الصين رصد أول حالات إصابة بكوفيد-19.

وقالت ساكي إن الولايات المتحدة تأمل في أن يتسنى لمنظمة الصحة العالمية إجراء تحقيق أكثر شفافية في أصول جائحة فيروس كورونا.

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محررين الخليج 365

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