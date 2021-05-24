شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن يسبب سرطان البنكرياس حالة انسداد فى الأمعاء؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادة لا تظهر أعراض سرطان البنكرياس فى المراحل المتقدمة من المرض، حيث يعتبر سرطان البنكرياس ثالث أكثر أسباب الوفيات المرتبطة بالسرطان شيوعًا، وذلك وفقًا للمعهد الوطني للسرطان، ويقع البنكرياس وهو عضو صغير بين المعدة والعمود الفقري، ومن الصعب اكتشاف سرطان البنكرياس مبكرًا لأن أعراضه الأكثر وضوحًا مثل اليرقان تظهر عادةً فقط في المراحل المتأخرة من المرض، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

وتختلف أعراض سرطان البنكرياس من شخص لآخر وتتطور بمرور الوقت، حيث يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي بما في ذلك الغثيان والقيء الناجم عن انسداد المعدة، وتشمل العلامات الأخرى التى تدل على الإصابة بالمرض فقدان الوزن غير المبرر وفقدان الشهية وتضخم الكبد أو المرارة.

وأشارت دراسة نُشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب إلى أن سرطان البنكرياس قد يسبب أيضًا انسداد الأمعاء، ولكن هذه الحالة تحدث فى حالات نادرة.

وأكدت الدراسة أن هناك أيضًا بعض الأعراض الأقل شيوعًا لسرطان البنكرياس والتى تشمل الحمى والرعشة والشعور بشكل عام بالتعب والإعياء.

ويشعر بعض الأشخاص المصابين بهذا المرض أيضًا أنهم لا يستطيعون ابتلاع طعامهم بشكل صحيح لأن هذا النوع من السرطان يجعلهم يشعرون بالشبع بسرعة عند تناول القليل من الطعام.

وتشير الدراسات إلى أنه يمكنك تقليل فرص الإصابة بسرطان البنكرياس عن طريق إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة، خاصة أن الأبحاث فى بريطانيا تشير إلى أن حوالى 20% من حالات سرطان البنكرياس هناك سببها التدخين، لذلك من أجل الوقاية من هذا المرض يجب على المدخنين الإقلاع عن التدخين لتقليل مخاطر الإصابة بهذا المرض وتحسين صحتهم العامة، وهو ما يؤكد عليه مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.