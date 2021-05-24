شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لتعزيز صحة الفم والوقاية من الفطريات السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر الفطر الأسود على اللثة واللسان ما يؤدي إلى تغير اللون، يمكن أن يسبب تورما في لثتك وينتج عنه عدوى من خلال الفم، يمكن أن ينتشر إلى رئتيك وأجزاء الجسم الداخلية الأخرى، هذا يمكن أن يجعل حالة المرضى أسوأ ويمكن أن تصبح الفطريات السوداء قاتلة، لذلك حافظ على نظافة فمك واتبع هذه النصائح لمنع انتشار عدوى الفطريات السوداء في فمك، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

نصائح لصحة الفم تمنع الفطريات السوداء

استخدم الفرشاة بحكمة:استخدم الفرشاة مرتين في اليوم، في الصباح ثم قبل الذهاب إلى الفراش، ففرشاة الأسنان قبل الذهاب إلى الفراش تساعد في التخلص من الجراثيم التي تتراكم طوال اليوم.

حافظ على نظافة فمك:اشطف فمك بعد كل وجبة بالماء، هذا لا يترك جزيئات الطعام تلتصق بالفم.



الفرشاة بحكمة

الغرغرة بانتظام:تغرغر ببيتادين على الأقل مرتين في اليوم لمدة 30 ثانية لمنع نمو البكتيريا في الفم، فهو مطهر يمكنه منع البكتيريا والجراثيم المسببة للعدوى.



الغرغرة بانتظام

تغيير منظف الفرشاة واللسان:بعد التعافي من فيروس كورونا ، تخلص من الفرشاة التي كنت تستخدمها في ذلك الوقت وابحث عن فرشاة جديدة.

حافظ على نظافة الفرشاة واللسان منفصلين:لا تخلطهما مع عائلتك أو أي شخص آخر، إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا أو ظهرت عليك أعراض الفطريات السوداء، فقد يزيد ذلك من فرص إصابة الأشخاص الآخرين في عائلتك أيضًا.

قم بتطهير أدوات صحة الفم الخاصة بك:قم بتطهير منظف اللسان بعد كل استخدام أو مرة واحدة في اليوم لتجنب أي نوع من العدوى، التطهير يمنع البكتيريا والجراثيم من الالتصاق حول سطح منظف اللسان والذي يمكن أن يسبب عدوى فطرية.



أدوات صحة الفم الخاصة بك

استشر الطبيب:إذا وجدت تغيرًا في لون اللثة أو أي أنسجة فموية ، اتصل فورًا واستشر الطبيب، هذا هو الوقت المناسب لتوخي الحذر الشديد واختيار استشارة الطبيب إذا بدأت أعراض الفطريات السوداء أو فطر الغشاء المخاطي في الظهور.