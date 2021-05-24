كيف تعمل الأجسام المضادة وحيدة النسيلة ضد فيروس كورونا بالجسم؟

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القاهرة - سامية سيد - تقلل الأجسام المضادة وحيدة النسيلة خطر دخول المستشفى والوفاة بنسبة 60٪ في الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا، ويتم تحضير الأجسام المضادة وحيدة النسيلة في مختبرات الأدوية، وعندما يحارب الجسم العدوى، فإنه ينتج أجسامًا مضادة تمنع العدوى، وتحارب الأجسام المضادة العدوى، حيث ينتجها الجسم بشكل طبيعي، ولكن من الممكن إدخال الأجسام المضادة في الجسم بشكل مصطنع.

ووفقًا لتقرير لموقع time now news اكتسبت الأجسام المضادة وحيدة النسيلة اهتمام وسائل الإعلام خلال الأشهر الماضية، إذ تبين من خلال الدراسات أنها تقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بنسبة 60٪ في الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا ، وفقًا لتقارير Medical News

وقد ساعدت الأجسام المضادة وحيدة النسيلة بشكل خاص البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا من احتمال دخول المستشفى والوفاة بفيروس كورونا.

كيف تعمل الأجسام المضادة وحيدة النسيلة؟

يولد جهاز المناعة في الجسم أجسامًا مضادة كآلية دفاع ضد المستضدات ما يعني وجود جزيئات غير مألوفة وجدت طريقها إلى الجسم، ترتبط الأجسام المضادة بالمستضدات بشكل يخبر الخلايا المتخصصة في الجهاز المناعي بقتل العامل الممرض والذي قد يكون فيروسًا أو بكتيريا أو أي جسم غريب.

تنتج أجسام غالبية الأشخاص الذين يتعافون من كورونا أجسامًا مضادة لفيروس SARS-CoV-2 تستمر لمدة 5-7 أشهر على الأقل بعد الإصابة.

وقد تمكن العلماء من إنتاج هذه الأجسام المضادة في بيئة معملية عن طريق تعريض خلايا الدم البيضاء لمستضد معين ويمكن بعد ذلك ضخها في دم المريض عن طريق الحقن في الوريد في المرافق الطبية المتخصصة.

ويمكن للعلماء اختيار خلية دم بيضاء واحدة أو استنساخ واستخدامها كأساس لإنتاج العديد من الخلايا المتطابقة ، مما يجعل العديد من النسخ المتطابقة من الجسم المضاد أحادي النسيلة، وهناك العديد من علاجات الأجسام المضادة وحيدة النسيلة المصرح بها.

وتستهدف جميع الأجسام المضادة وحيدة النسيلة لـفيروس كورونا التي أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخيصًا لاستخدامها في حالات الطوارئ ، بروتين السنبلة.