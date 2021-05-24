الفطر الأبيض أو الأسود.. سببان لاستدعاء كورونا هذا الضيف الثقيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وكأن فيروس كورونا لم يكتف بما أحدثه من تأثير سلبي على الصحة، فاستدعى ضيفا ثقيلا يزيد من المعاناة، وهو "الفطر الأبيض" وقبله "الأسود".

وهذه الفطريات التي يوجد لها علاج متاح في الأسواق، ظهرت ملازمة لبعض حالات كورونا في الهند، الأمر الذي جعل البعض يظن خطئا أنها صنيعة هذا الوباء، ولكن الحقيقة التي يؤكد عليها الدكتور محمود حمدي، أستاذ الأمراض الجليدية بجامعة المنصورة "شمال القاهرة"، أنها جاءت نتيجة لما يحدثه المرض في الجسم.



وظهر الفطر الأسود في البداية في بعض حالات كورونا بالهند، وهو عدوى فطرية تسببها الفطريات من رتبة العفنيات الموجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة، ويصيب التجويف الأنفي وينمو داخله مدمرا الأنسجة المحيطة والعظام ومكونا كتلا، ثم يتنقل إلى العين ويؤدي إلى الألم والانتفاخ وصولا إلى العمى، وفي حال دخوله إلى تجويف الجمجمة عن طريق اختراق قاعدة الجمجمة، فإنه يسد الشرايين الرئيسية والأوردة، ما يؤدي إلى حدوث جلطات دماغية ونزيف خطير يهدد الحياة.

أما الفطر الأبيض، والمعروف بـ "داء المبيضات أو السفاد"، فهو عدوى فطرية يسببها فطر "المبيضة البيضاء" بشكل خاص أو أي فطر من عائلة جنس المبيضات السفيديات.

وبينما يصيب داء الفطر الأسود المرضى عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية (الأبواغ) التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة، فإن خمائر المبيضات المسببة لداء المبيضات أو الفطر الأبيض توجد على سطح الجلد والأغشية المخاطية بشكل طبيعي ويحد جهاز المناعة من نموها غير المنظم الذي قد يسبب الداء، كما أن بكتيريا "النبيت" الموجودة على سطح الجسم تمنع انتشارها.





وإذا كان مقاومة الفطر الأبيض أو الأسود متاحة في الظروف الطبيعية، حيث تكون المناعة القوية، فإنه مع فيروس كورونا تحدث تغيرات تؤدي لاستدعاء هذه الأمراض الفطرية، كما يؤكد الدكتور حمدي.

ويعاني الرضع أو كبار السن، أو الأشخاص الذين يتلقون علاجات تخفض مستوى عمل الجهاز المناعي مثل مرضى السرطان والإيدز من هذه الفطريات، ومع مرضى كورونا يحدث عند الإصابة بالمرض ظاهرة تسمى "عاصفة السيتوكين" تحدث بسبب إفراط جهاز الجسم المناعي في رد فعله لمحاربة الفيروس عبر إفراز كمية كبيرة من السيتوكين، الأمر الذي يتسبب في تلف الأعضاء.

ويقول حمدي: " تمكن المناعة الضعيفة الفطر سواء الأبيض أو الأسود من الجسم، كما أن العلاجات المستخدمة تساعد في ذلك، حيث يصف الأطباء العلاجات (الستيرويدية) لتهدئة الاستجابة المناعية، ولكنها تضعف دفاعات الجسم وتزيد من مستويات السكر، مما يؤدي إلى نمو الفطريات التي تتغذى عليه".

وليس معروفا إلى الآن أسباب ارتباط هذه الإصابات الفطرية بسلالة كورونا الهندية، ولكن هناك تفيسر يتعلق بإرتغاع نسبة مرضى كورونا من المصابين بداء السكري في الهند.

وتقول الدكتورة كافيتا ساشديفا، رئيسة قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى كلية نيتاجي سوبهاش تشاندرا بوس الطبية في مدينة جابالبور الهندية، لوكالة الأنباء بريس ترست أوف أنديا ( PTI ): "ليس للعدوى الفطرية علاقة مباشرة بمرض السكري، لكن السكري يفاقم معظم الالتهابات البكتيرية والفطرية".