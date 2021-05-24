مرض اللشمانيا.. الأنواع والأعراض والعلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اللشمانيا من الأمراض الجلدية الطفيلية التي تتسبب في حدوث جروح وتقرحات وينتقل عن طريق نوع من الذباب، وقد تستمر الأعراض لعدة شهور.

مرض اللشمانيا أو داء الليشمانيات الجلدي هو من الأمراض التي تصيب الجلد، والتي تؤدي إلى ظهور الجروح التي بها تقرحات.

ويصاب الإنسان بهذا المرض نتيجة تعرض الجلد إلى طفيليات تنتقل عن طريق التعرض إلى لدغة نوع من الذباب يسمى بذباب الرمل، وعادة ما يتعرض الوجه والأطراف إلى الإصابة بشكل أكبر من المناطق الأخرى بالجسم.





أعراض مرض اللشمانيا:

يوجد أنواع من مرض اللشمانيا ولكل نوع أعراض مختلفة وتشمل ما يلي:

أعراض مرض اللشمانيا الجلدي:



يكون العرض الأساسي في هذا النوع هو التقرحات الجلدية الغير مؤلمة، والتي تظهر بعد بضع أسابيع من التعرض إلى لدغة ذباب الرمل التي تحمل المرض.





أعراض مرض اللشمانيا الجلدي المخاطي:



يشكل هذا النوع العديد من الأعراض والتي تظهر عادة بعد التعرض إلى اللدغ من مدة سنة إلى 5 سنوات ومنها:

تقرحات في الفم.

انسداد أو سيلان في الأنف.

نزيف في الأنف.

الصعوبة في التنفس.

أعراض مرض اللشمانيا الحشوي:

تظهر الأعراض بعد لدغة ذباب بحوالي شهرين إلى ستة أشهر من حدوث العدوى ومن أهم الأعراض:

الفقدان في الوزن.

الشعور بالوهن والضعف.

تضخم الكبد.

تضخم الطحال.

الإصابة ببعض الالتهابات.

التورم في الغدد الليمفاوية.

الإصابة بالحمى والتي تستمر لعدة أسابيع أو شهور.

الإصابة بالنزيف.

هل مرض اللشمانيا معدي؟

مرض اللشمانيا ليس من الأمراض المعدية حيث أنه ينتقل عن طريق لدغة ذباب الرمل إلى الإنسان، ولا يمكنه الانتقال من شخص لشخص أخر عن طريق اللمس أو استخدام الأغراض الشخصية، ولهذا يمكن التعامل مع مريض اللشمانيا بشكل آمن.





علاج مرض اللشمانيا الجلدي:

عند ظهور الأعراض على الشخص المصاب بالمرض يجب التوجه للطبيب لتلقي العلاج المناسب بناء على نوع اللشمانيا.

ويتم ذلك عن طريق مضادات الطفيليات التي تساعد على التخلص من التقرحات والجروح، ويكون هذا عن طريق المراهم أو الحقن عن طريق الوريد.

وقد ذكر موقع "ويب طب" نوعين من الأدوية التي يتلقاها المريض تحت الإشراف الطبي ومنها باروموميسين وهو مرهم يتم وضعه على الأماكن المصابة بالعدوى لمدة 10 أيام، وحقن بنتوستام والتي تعطى بالوريد في داخل المكان المصاب بالآفة والقروح.