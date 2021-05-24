أطباء جنوب السودان يهددون بالإضراب احتجاجا على ذبح زميلهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هدد اتحاد الأطباء في جنوب السودان بالدخول في إضراب مفتوح حال فشل السلطات الحكومية في تقديم الأشخاص المتورطين في مقتل أحد الأطباء، الجمعة الماضي، على يد مجهولين بولاية الوحدة الواقعة غربي البلاد.

وأمهل الاتحاد، وفق بيان، السلطات الحكومية 72 ساعة لتقديم المجرمين للعدالة و"إلا فإنهم سيتوقفون عن العمل في جميع المناطق التي لا تقوم فيها الحكومة بحماية الأطباء".



وأضاف البيان: "نحن في اتحاد الأطباء لن نتسامح مع حالات العنف المتزايد ضد الأطباء واستهدافهم أمام مرأى ومسمع السلطات الحكومية".

وتابع: "وعليه فإننا سندخل في إضراب مفتوح احتجاجاً على مقتل أحد زملائنا بطريقة بشعة وللمطالبة بحماية الكوادر العاملة في المجال الصحي بالبلاد".



وناشد الاتحاد في بيانه الرئيس سالفا كير بالتدخل وتقديم المتورطين في الحادث للعدالة بشكل فوري.

وأدان الاتحاد في بيانه حادثة مقتل الممرضة أمونا أنا كلارا العاملة مع منظمة "كورديد" في كمين نصبه لها مسلحون مجهولون بولاية شرق الاستوائية قبل أسبوعين.

من جهتها، قالت وزارة الصحة إنّها شرعت في إجراء تحقيق حول الحادثة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأمنية بالبلاد.

وقال ميان أشيك، وكيل وزارة الصحة في جنوب السودان، لـ"الخليج 365": "لقد شرعنا في وزارة الصحة في إجراء تحقيق حول الحادثة، وسيتم إعلان نتائجه للعامة".

وأدان آلان نواندينهو، مسؤول مكتب تنسيق العمليات الإنسانية بالأمم المتحدة، حادثة مقتل الطبيب، الذي يعمل مع إحدى المنظمات المحلية، مطالباً السلطات الحكومية بوضع حد لأعمال العنف، التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني.

وبحسب المسؤول الأممي، فإن الحادث هو الثاني لمقتل موظف في المجال الإنساني بجنوب السودان في العام الجاري، موضحاً أن عام 2020 شهد مقتل 9 من العاملين في هذا المجال.

والجمعة الماضي، قُتِل الطبيب لويس إدوارد ذبحاً على يد مجهولين بولاية الوحدة حيث يعمل مع لجنة الإنقاذ الدولية.