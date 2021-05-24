281 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الاثنين، تسجيل 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 250 شخصًا، وحالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 135 إصابة و181 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 183 ألفًا و592 شخصًا، بينهم 10 آلاف و285 حالة نشطة، ووفاة 3112 شخصًا.

وكان رئيس مركز مكافحة الأمراض في ليبيا بدر الدين النجار، إن هناك صعوبات تواجه حملة التحصين؛ بينها عدم توفر ثلاجات لحفظ جرعات اللقاحات في عدد من مراكز التحصين البالغة 430 مركزًا في كل أنحاء البلاد.

