شكرا لقرائتكم خبر عن المفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء: التطعيم بلقاحات كورونا يقلل انتشار العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جميع اللقاحات المعتمدة حاليًا للاستخدام في حالات الطوارئ في دول العالم، فعالة بشكل ملحوظ في الوقاية من كورونا، لكن هذا لا يعني أن حالات الإصابة مستحيلة حيث تم رصد حالات قليلة حصل فيها الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل وأصيبوا، مع ذلك، أن هذه الحالات كلها تقريبًا خفيفة أو بدون أعراض، وأن القليل جدًا منها يؤدي إلى دخول المستشفى أو الوفاة.

وبحسب ما نشره موقع "Best Life" أكد سكوت جوتليب، المفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء (FDA)، أن الأشخاص الملقحين الذين يصابون بفيروس كورونا هم أقل عرضة لنقلها للآخرين.

وقال "جوتليب" خلال لقائه التليفزيونى على قناة سي بي إس نيوز "Face the Nation" : "إذا تم تطعيمك بالكامل بأحد اللقاحات المتاحة، فأنت أقل عرضة بكثير لنقل العدوى".

وأضاف جوتليب أن قدرة اللقاحات على الحد بشكل كبير من مخاطر انتقال كورونا أمر لم يتم مناقشته كثيرًا ، لأنه ليس في تصنيف اللقاحات الحالي المعتمد من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) وقال: "إدارة الغذاء والدواء (FDA) في وضع لا يمكنها فيه التحدث مباشرة عن هذا الأمر".

وأشار إلى أن هذه "نقطة أساسية" ليس فقط لأنها تؤكد على أهمية التطعيم لحماية من حولك، ولكن أيضًا لأنها أبلغت المبادئ التوجيهية المحدثة لمراكز السيطرة على الأمراض (CDC) للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل أي بعد أسبوعين من آخر جرعة كورونا، يمكنهم التوقف عن ارتداء القناع والتباعد الاجتماعي في معظم المواقف.

وأوضح جوتليب أن "ما استند إليه هذا التغيير هو المعلومات التي يمتلكونها والتي تمنحهم الثقة" بأن الأشخاص الذين تم تطعيمهم أقل عرضة بكثير لنشر الفيروس.

وأشار إلى أنه بالرغم من وجود جميع المعلومات المتاحة حول فعالية لقاحات كورونا ، لا يزال بعض الأشخاص الذين تم تطعيمهم مترددين في خلع أقنعتهم.

وقال جوتليب: "أعتقد أن الناس قد يحتاجون إلى إجراء تقييمات فردية للمخاطر التي يتعرضون لها أثناء قيامهم بإصدار أحكام حول ما يجب عليهم وما لا ينبغي عليهم فعله، مثل ارتداء قناع في مكان داخلي وكذلك الحكم على المكان".

أضاف جوتليب، أن من خلال التطعيم ، فإنك تحمي من حولك ، حتى لو كنت معرضًا لخطر أقل ، إن التطعيم سيقلل بشكل كبير من احتمالية إدخال العدوى في مكان يمكن أن يتعرض فيه الأشخاص الآخرون للخطر.