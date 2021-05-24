شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للفصام.. تعرف على أعراض الاضطراب والتشخيص وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل منظمة الصحة العالمية اليوم 24 مايو باليوم العالمى للفصام الذي يهدف إلى زيادة الوعي حول الاضطراب وإعلام وتثقيف الناس حول التحديات التي يواجهها المرضى، ويؤثر مرض انفصام الشخصية على حوالي 20 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ووفقا لتقرير لموقعtime now news فإن المرضى الذين يعانون من الفصام هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من المشاكل التي يمكن الوقاية منها.

أعراض الفصام (انفصام الشخصية)

لم يتم تحديد سبب الفصام حتى الآن، تشمل الأسباب المشتبه بها عوامل بيئية ووراثية ونفسية قد يكون اختلال التوازن الكيميائي في الدماغ سببًا، وتضعف أعراض الفصام الحالة العقلية لدرجة أن العواطف وإدراك الواقع والسلوك وعملية التفكير تتأثر الأعراض الشائعة لمرض انفصام الشخصية هي كما يلي:

سلوك مشوش

اضطراب الكلام

انفصال الاجتماعي

إهمال الذات

عدم القدرة على التواصل

تغير المظهر

مشاعر غير مستقرة

الهلوسة

الالتباس

أوهام

طرق العلاج

لا يوجد علاج للفصام، لذلك فإن العلاج يشمل تخفيف الأعراض والعمل على احتواء الحالة لمنع تفاقمها، وتشمل طرق العلاج الشائعة لمرض انفصام الشخصية تقديم المشورة والأدوية المضادة للذهان، قد لا يتمكن معظم الأشخاص الذين يعانون من مرض انفصام الشخصية المزمن من الوصول إلى علاج وهذا هو في الغالب مصدر قلق للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل كونه اضطرابًا عقليًا.

انفصام الشخصية أو مرض الفصام هو من الأمراض النفسية التي يصاب بها البعض نتيجة للتعرض لاضطراب عقلي يظهر في سن البلوغ أو قرب انتهاء مرحلة المراهقة، وتعد الفتيات أكثر عرضة للإصابة به.