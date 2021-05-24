كرمه محمد بن زايد.. رحيل نبيل عزيز بطل مهمة "دودة غينيا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحل الدكتور نبيل عزيز عوض الله عن عالمنا بعد حياة مليئة بالإنجازات في مجال العطاء الإنساني والصحي خاصة دعم جهود القضاء على "دودة غينيا".

وفي تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الدكتور نبيل قائلاً: "رحم الله الدكتور نبيل عزيز عوض الله، الذي كرّس حياته في مجال العطاء الإنساني والصحي خاصة دعم جهود القضاء على (دودة غينيا).. متجاوزاً جميع الصعوبات والتحديات التي واجهته.. عطاؤه سيبقى ملهماً للمضي قدماً في محاربة أمراض المناطق المدارية المهملة وإنقاذ حياة البشر من مخاطرها".

وفي نوفمبر/شباط من عام 2017 نال الدكتور نبيل عزيز عوض الله جائزة الشجاعة ضمن جوائز "أبطال الصحة المتميزين REACH" في الإمارات.



وجاء هذا التكريم تثميناً لدور عوض الله المتواصل في إحراز تقدم ملموس في مكافحة مرض "دودة غينيا"، والذي كانت جهوده في بعض الأحيان تنطوي على مخاطر كبيرة على الصعيد الشخصي.

جهود الإمارات للقضاء على الأمراض السارية





وأعرب عوض الله حينها عن فخره بتكريمه من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال فعاليات منتدى الصحة العالمي "بلوغ آخر ميل.. العمل معاً من أجل القضاء على الأمراض المعدية".



وأكد أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يقود العالم أجمع للوصول إلى آخر ميل في مكافحة الأمراض المعدية، لافتا إلى أن مبادراته لمكافحة الأمراض المعدية حول العالم قادت إلى تحقيق إنجازات صحية رائدة وساهمت في انقاذ أرواح آلاف الأبرياء من مختلف أنحاء العالم.





وأشار إلى أن دعم قيادة دولة الإمارات لجهود العالم من أجل القضاء على الأمراض السارية مثل "شلل الأطفال" و"دودة غينيا" شكل مرتكزاً قاد إلى تحقيق إنجازات متميزة نحو القضاء على هذه الأمراض بالعديد من البلدان المتضررة.

وثمّن الدعم السخي الذي تقوم به قيادة دولة الإمارات والذي يشكل حجر الزاوية في جميع برامج الاستئصال، التي تستهدف الكثير من الأمراض التي أنهكت دول العالم النامي.

برنامج استئصال "دودة غينيا"





وتولى الدكتور نبيل عزيز قيادة برنامج استئصال "دودة غينيا" في السودان بين عامي 1994 و2002 ونجح بالقضاء على آخر حالة لهذا المرض في عام 2002.

وأمضى عوض الله فترة طويلة في دعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض "دودة غينيا" متنقلاً بين مناطق الحروب الأهلية والقرى النائية.

وعلى الرغم من المخاطر التي كان يواجهها إلا أن عزيمته لم تفتر وواصل المضي في طريق العطاء متمسكاً بالأمل، الذي كان الدافع الأكبر له نحو تحقيق هدفه.

مهمة جديدة في السودان





ونعى وزير الصحة السوداني الدكتور عمر النجيب بمزيد من الحزن والأسى أحد ركائز النظام الصحي في البلاد، الدكتور والمؤلف نبيل عزيز، الممثل المقيم لمركز "كارتر" بالسودان.

وانضم الدكتور نبيل عزيز إلى مركز كارتر كممثل مقيم لمكتب السودان (البرنامج الصحي) في عام 2007، وقاد جهود البرامج الصحية للمركز بالتنسيق مع المنسقين القوميين بوزارة الصحة في مكافحة أمراض التراكوما وعمى الأنهار، وتطوير وتعزيز قدرة نظام التثقيف الصحي العام على إنتاج قوى عاملة صحية مساعدة مدربة تدريباً جيداً من خلال برنامج مبادرة التدريب على الصحة العامة.

وللدكتور نبيل عزيز العديد من المنشورات مثل: الجوانب الأساسية لمرض الملاريا للأطباء في السودان، سوء التغذية بين اللاجئين في شرق السودان.

وشارك الدكتور نبيل عزيز في تأليف العديد من المنشورات عن مرضى التراكوما وعمى الأنهار، كما أسهم في تحرير الدليل الإرشادي لمراقبة الأمراض المعدية في السودان.

وأصدر إرشادات لإدارة معظم الأمراض المنتشرة في السودان للمنظمات غير الحكومية الطبية وفقاً لمعايير وزارة الصحة، وأجرى أول مسح لاختبار السل في مخيمات اللاجئين وأسس لأول برنامج لمكافحة السل في مخيمات اللاجئين.

وفي عام 2004 حاز الدكتور نبيل عزيز جائزة "جيمي وروزالين كارتر" لاستئصال "دودة غينيا"، لقيادته المثالية في الكفاح من أجل القضاء على مرض "دودة غينيا" في السودان على مدى عقد كامل.