كورونا وتضخم اللسان.. ما درجة الخطورة لمرضى "كوفيد-19"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يؤثر فيروس كورونا المستجد على الأشخاص بطرق مختلفة، يصيب معظمهم بأعراض واحدة باختلاف حدتها لكن البعض يفاجئهم بعلامات غريبة كتضخم اللسان.

ويعد انتفاخ أو تضخم أو تورم اللسان حالة نادرة جدا، ورغم أنها معروفة من قبل وتصيب البعض لأسباب مختلفة، ظهرت كأحد الأعراض التي تجزم بالإصابة بفيروس "كوفيد-19" أو الأثار الجانبية التي تظهر في نهاية مشوار التعافي.



حالات كورونا التي سجلت الإصابة بتورم اللسان نادرة جدا، ولم تعلن سوى الولايات المتحدة عن رصد 9 إصابات بهذا العرض منذ نوفمبر 2020 وحتى الآن.

في العادة يمكن أن يكون التهاب في اللسان ناتجًا عن الالتهابات والتهيج الموضعي أو الحروق وردود الفعل التحسسية، كما يحدث نتيجة صدمة أو أمراض نادرة مثل الداء النشواني.



إصابات هيوستن الأمريكية





يحاول الأطباء في هيوستن معرفة سبب إصابة عدد من الأشخاص المصابين بفيروس "كوفيد-19" بألسنة متضخمة بشكل كبير، وهي الحالة التي تسمى macroglossia.

ووفقا لما رصده الدكتور الأمريكي جيمس ميلفيل، من كلية UTHealth لطب الأسنان والمتخصص في التعامل مع مثل هذه الحالة: "تضخم لسان مرضى كورونا جعل من المستحيل تناولهم الطعام والتحدث"، موضحا أنه أجرى عمليات جراحية لمساعدة المرضى على استعادة استخدام ألسنتهم.

منذ الإبلاغ عن تضخم لسان مريض كورونا لأول مرة في الخريف الماضي، لم تكن هناك سوى حالتين موثقتين في الولايات المتحدة، وفقا لطبيب الأسنان.

وأضاف أنه منذ ذلك الحين سمع عن 7 حالات أخرى، ومن إجمالي 9 إصابات هناك 8 من السود، كما أصيب اثنان بسكتات دماغية وتم نقل 7 مصابين بالفيروس التاجي إلى المستشفى قبل تطوير عضلات اللسان الكبيرة.

وشرح ميلفيل أن المرضى الذين نجوا من كورونا لديهم خلايا التهابية في أنسجة اللسان، ما يعني أن هناك شيئًا ما يجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة النادرة، مثل استجابة الجسم المناعية للفيروس.

شبكة CBS هيوستن الأمريكية نقلت عن أطباء في تكساس إنهم وجدوا حالتين مصابتين بكورونا تعانيان من تورم اللسان، إحداهما لشخص يدعى أنتوني جونسون الذي قضى 3 أشهر مع الحالة.



وأضافت الشبكة: "نقل جونسون إلى المستشفى بعد الإصابة بالفيروس، حيث تم قلبه على بطنه لمدة 12 ساعة تقريبًا لمساعدة رئتيه على التنفس، لكن لاحقًا لاحظ الأطباء تورمًا في لسانه".

اضطر الدكتور ملفيل إلى إجراء عملية جراحية لتقليل الحجم الهائل لسان جونسون وتخفيف الالتهاب ونجحت الجراحة، لكن سؤال "كيف أصيب المريض بضخامة اللسان" ظل مجهولا بلا إجابة لدى الأطباء.

أسباب إصابة مرضى كورونا بتورم اللسان





يعتقد الدكتور ميلفيل أن الالتهاب ناتج عن نفس الأسباب التي قد تلتهب وتنتفخ الأعضاء الأخرى في جسم شخص ما بعد الإصابة بالفيروس.

وقال: "لقد لاحظنا سمات نسيجية مماثلة مع مرضانا المصابين بفيروس COVID مع أعضاء أخرى كانوا يقومون بتشريح الجثث، بينها الكلى والرئتين والقلب".

وتابع: "أعتقد أن السبب هو رد فعل التهابي مبالغ فيه في اللسان ما قد يتسبب في زيادة حجمه، لكن ما زلت أحاول إثبات ذلك".

تشمل الأسباب النموذجية لحدوث تضخم اللسان السكتات الدماغية ، والاستلقاء في وضعية الانبطاح لفترة طويلة ، كما كان جونسون عندما كان في المستشفى.



شبكة CBS هيوستن أيضا نقلت عن جراح الفم الأمريكي جاري بولوكس قوله إن "تورم اللسان يحدث عندما يمنع أي شيء العضو من تصريف السوائل".



وأضاف: "تصل في النهاية إلى النقطة التي تكون فيها الأسنان مفصلية أعلى اللسان وأسفل اللسان، ما يعني أن قدرة اللسان على تصريف السوائل مرة أخرى تصبح غير موجودة واللسان يزداد حجمًا أكبر وأكبر".

وحذر الطبيب: "صحيح اللسان ينتفخ في غضون ساعات وربما يوم واحد وليس بسرعة خلال دقائق، لكن إذا شعر مصاب كورونا بخطب يتعلق باللسان عليه اللجوء فورا لمختص".



