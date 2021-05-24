شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجب عليك البدء فى الخضوع لفحص سرطان القولون والمستقيم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان القولون والمستقيم ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا التي يتم تشخيصها في كل من الرجال والنساء في الولايات المتحدة، كما أنه ثالث سبب رئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان بين الرجال والنساء، وتساعد الفحوصات المنتظمة لسرطان القولون والمستقيم على تقليل فرص الإصابة بالسرطان في القولون والمستقيم، حيث يتم اكتشاف أورام القولون والمستقيم وإزالتها قبل أن تصبح سرطانية، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على الوقت الذي يجب أن تبدأ فيه في الخضوع لفحوصات سرطان القولون والمستقيم، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

توصي فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية الأمريكية، وهي لجنة تطوعية مستقلة من الخبراء الوطنيين في مجال الوقاية والطب المسند بالأدلة، بأن تبدأ فحوصات سرطان القولون والمستقيم في سن 45، مقارنة بالتوصية السابقة بعمر 50 عامًا.

بينما كانت جمعية السرطان الأمريكية تقدم توصية بأن يبدأ الأشخاص في الخضوع للفحص بانتظام للكشف عن سرطان القولون والمستقيم في سن 45 خلال السنوات القليلة الماضية، فإن توصية فرقة العمل الوقائية الأمريكية تؤثر على خيارات الفحص والعلاج للأشخاص في كل مكان بطريقة إيجابية للغاية.

وتأتي أهمية هذه الفحوصات، خاصةً منظار القولون، أنها لا تكتشف السرطان فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في الوقاية من السرطان من خلال العثور على الزوائد اللحمية حتى نتمكن من إزالتها قبل أن تتاح لها فرصة التحول إلى سرطان.

عوامل الخطر للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

مع سرطان القولون والمستقيم هناك عدد من عوامل الخطر التي تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

عوامل الخطر التي يمكنك السيطرة عليها

-زيادة الوزن.

- قلة النشاط البدني وعدم ممارسة الرياضة بانتظام.

-تناول الكثير من اللحوم الحمراء أو المصنعة في نظامك الغذائي.

-عدم وجود ما يكفي من فيتامين د في نظامك الغذائي.

-التدخين.

عوامل خطر لا يمكن السيطرة عليها

-التقدم في السن.

-تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم أو الزوائد اللحمية

-الإصابة بمتلازمة السرطان الوراثية مثل متلازمة لينش أو داء السلائل الورمي الغدي العائلي (FAP).

-عرقك أو خلفيتك العرقية.

- الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

يجب الانتباه إلى نزيف المستقيم والتغيرات في حركات الأمعاء (بمعنى الانتقال من الإصابة المتكررة بالإمساك أو الإسهال) وآلام البطن وفقدان الوزن.

إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، فاتصل بطبيبك على الفور للحصول على التشخيص.