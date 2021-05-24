آلام الحمل في الشهر الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مايو 2021 04:34 مساءً - تتعرض الحامل في الشهر الأول من الحمل لعدة مشاكل تسبب لها بعض الآلام، وبعضها يكون عادياً وبعض هذه الآلام قد ينذر بالخطر، ولذلك يقدم لك إختصاصي النساء والولادة الدكتور حبيب عوض الله، شرحاً لأسباب الآلام وطرق تفاديها في الشهر الأول من الحمل كالآتي.

أعراض القيء والغثيان

تظهر أعراض الوحم في الشهر الأول

تظهر مظاهر وأعراض القيء والغثيان في الشهر الأول من الحمل، والمعروفة بالوحم الصباحي، حيث تعمل تلك الأعراض في حال زيادتها على اصابة الأم الحامل بالأنيميا وسوء التغذية، فهي تفقد السوائل والعناصر الغذائية الهامة، وقد أجريت دراسات على النساء اللواتي عانين من أعراض شديدة للقيء والغثيان وتبين أنهن ينجبن أطفالا مصاببين بأعراض تشوهات خلقية بسبب نقص العناصر الغذائية الهامة للجنين.

ضغط الدم المنخفض

تعاني الحامل من ضغط الدم المنخفض

ينخفض ضغط دم الحامل في الأسابيع الأولى من الحمل بسبب تمدد الأوعية الدموية بهدف زيادة تدفق الدم إلى الرحم، وتشعر الحامل بأعراض انخفاض الضغط التي تشمل الدوخة والدوار، وخصوصاً عند تغيير الوضعي من الجلوس إلى الوقوف المفاجيء، وتصاب الحامل بانخفاض ضغط الدم بسبب سوء التغذية والنوم لفترة طويلة، والتغيرات الهرمونية، وكذلك الاصابة بالعدوى، ويجب أن تشعر الحامل بالخطر وتتوجه للطبيب، في حال بقاء تلك الأعراض فقد يدل ذلك لحدوث الحمل خارج الرحم.

القليل من النزف

تعاني الحامل من النزف البسيط

يحدث النزف البسيط في بداية الحمل، ويستمر حتى الشهور الأولى بسبب انغراس البويضة في جدار الرحم، وقد تقلق الحامل من ذلك، ولكن يجب أن تعرف أن هذه ظاهرة طبيعية وغير مقلقة، ولكن يجب القلق في حال وجود تقلصات في البطن والظهر تؤدي لحدوث الإجهاض، أو تشير لوجود حمل خارج الرحم مما يهدد حياة الأم، ويجب مراجعة الطبيب.

خطر الإجهاض

10% من النساء يتعرضن لخطر الاجهاض في الشهور الأولى

تتعرض حوالي 10% من النساء لخطر الاجهاض في الشهور الأولى من الحمل، ومن الممكن أن يزداد خطرالاجهاض في الشهر الأول في حال تكراره أو صغر عمر الحامل أو تقدمها في العمر، وفي حال حدثت تقلصات شديدة في البطن والظهر يجب التوجه للطبيب للتأكد من وجود أعراض أخرى لاجهاض منذر قد يكون لأسباب مختلفة.