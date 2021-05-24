أسباب صراخ الطفل الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مايو 2021 04:34 مساءً - تقف الأم حائرة وهي لا تعرف سبب صراخ الرضيع ولا طريقة علاجه، خاصة أنه قد يستمر في ايامه الأولى بالصراخ لساعات دون أن تفلح بالتوصل لطريقة لوقف هذا البكاء، ولذلك يساعدك الدكتور لطيف حمدان، إختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة للتعرف على أسباب صراخ الرضيع الشديد من خلال الموضوع الآتي.

أسباب صراخ الرضيع

قد يكون صراخ الرضيع طبيعياً

قد يبكي المولود لمدة طويلة في بداية حياته، وخاصة حين يصرخ صرخة الحياة، فهذه اللحظات هي الحاسمةب النسبة له، وحيث يتدفق الأكسجين إلى رئتيه لأول مرة.

كما يبدأ بالبكاء الشديد في الأيام الأولى لعدة اسباب ومنها أنه قد خرج من مملكته، وأصبح في عالم غريب ويريد أن يبقى بالقرب من أمه.

السبب الثالث للبكاء الشديد هو أن المولود يعاني في الشهور الأولى من حياته من المغص والغازات والانتفاخ، وكل هذه الأمور تعد مزعجة ومؤلمة ويعبر عنها بالبكاء.

وتشتد وتيرة بكاء المولود في الليل خاصة، وفي ساعات الليل الأخيرة.

أنواع مختلفة لصراخ الرضيع

تعرفي على نوع بكاء رضيعك

إذا كان الرضيع يبكي لمدة ثواني فمعنى ذلك أن طفلك يشعر بالوحدة فقط، ويريد أن يلفت انتباهك لكي تحمليه أو تبقي بجواره.ربما كانت مدة هذا النوع من البكاء لا تزيد عن 6 ثواني.

إذا كان الرضيع يبكي ثم ترتفع وتيرة البكاء عندما تقتربين منه، فمعنى ذلك أنه يشعر بالجوع ويريد منك أن ترضعيه.

ويبكي عند شعوره بالمغص حيث يضم ساقيه للأعلى، وتنتفخ أمعاء الرضيع بالغازات في الشهور الأولى من عمره بسبب عدم نمو الجهاز الهضمي بدرجة كافية، وينتهي المغص مع تقدمه في العمر.

إذا كان الرضيع يبكي ولا يسكت بعد الرضاعة وتغيير الحفاض، فإذا الأمر كان كذلك فالطفل مثله مثل الكبار يشعر بالملل ويريد أن يخرج من البيت، تخيلي أنه مثلك فهو يريد أن يخرج إلى الشارع أو الحدائق، فمجرد أن يرى أماكن جديدة ومفتوحة فسوف يسكت.

وقد يبكي بشدة بسبب المرض ويجب عرضه على الطبيب في حال لم يتوقف بكل الطرق، وحيث تلاحظين أنه يقارب على أن يتوقف تنفسه أو يصبح لون وجهه أزرقاً.

علاج صراخ الرضيع الشديد

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