أجمل أسماء أطفال بنات تبدأ بحرف الألف

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مايو 2021 04:34 مساءً - يميل أغلب الأهالي، إلى الأسماء التي كانت رائجة منذ سنوات، لجمال معانيها وما تحمله من تعبير عن القيم، والتي باتت ضرورة لتربية الفتاة عليها، في هذا الموضوع اخترنا لكم أسماء بنات جميلة تبدأ بحرف الألف، فقط يطيب لكم انتقاء الاسم المناسب منها لإطلاقه على مولودتكم الجميلة.

إسراء

أسماء: معناه جمع اسم الحسنة الجميلة الرفعة العلو

أسمى: معناه أعلى وأجل وأرفع

أسوة: قدوة نموذج صالح

إسراء: السير ليلاً

أشجان

أسيل: الأملس المستوي اللطيف السهل اللين

أسيلة: معناه طويلة مستوية لينة

أسيمة: تصغير وسمه شجر يختضب بورقه

أشجان: معناه أهواء هموم أحزان أغصان

أشواق

أشواق: معناه رغبات تطلعات النزوع إلى الشيء الهوى الحب والوله

أصالة: معناه النقاء الاستقامة الالتزام عراقة جودة نسب شرف

أصيلة: ذات الأصل شريفة راسخة النسب

أفراح: جمع فرح سرور وانشراح حبور بهجة

ألحان

أفكار: خواطر ما يمر بالذهن

أفنان: معناه أغصان مستقيمة مهارات فروع الشجرة خصلة من الشعر

ألحان: معناه أنغام نوتات موسيقية اللحن الجميل الغناء الجيد

ألطاف: جمع لطف أي رفق معناه هدايا تكرمات هبات الناعمة اللطيفة

ألماس

ألماس: حجر كريم شديد اللمعان وأعظم الحجارة الكريمة قيمة

أليفة: مؤانسة ومعاشرة ولطيفة صديقة أنيسة

أماني: معناه أمنيات آمال رغبات جمع أمنية

أمنية: ما يتمنى من الخير والسعادة والتوفيق حلم رغبة

أميرة

أميرة: معناه حاكمة من أسرة حاكمة سيدة بنت ملك

أميمة: تصغير أم وقيل تصغير أمة

أمينة: موثوق بها ومركون إليها ومأمونة الثقة وقوية مؤتمِنة ومؤتمَنة

أنيسة: لطيفة مؤانسة وكل مأنوس به مزلوفة المؤنسة

أيكة: شجر كثير ملتف وغيضة تنبت جميع أنواع الشجر

إشراق

ابتهال: معناه توسل تضرع رجاء

ازدهار: الإضاءة والتلألؤ الاحتفاظ بالشيء

أسمهان: طالبة العزة والشرف العلو الارتفاع

إشراق: إضاءة وإنارة وصفاء شعاع لمعان تلألؤ

إغراء

إشفاق: معناه حنو عطف رحمة

إغراء: معناه حض حث جذب تزيين هيام فائقة الحسن والجمال

افتكار: تذكير

إلهام: إبلاغ ووحي من الله وتوفيق معناه حدس

إنصاف

امتنان: الشكر و التقديرو العرفان

انتصار: غلبة وصول إلى الهدف النصر الفوز التوفيق

إنصاف: عدل وتسوية بين خصمين بالحق والعدل

إنعام : إحسان إفضال

آلاء

آلاء: معناه نعم هبات أعطيات خيرات

آمال: جمع أمل أي رجاء معناه أمنيات رغبات تطلعات الهناء

آمنة: مطمئنة يوثق بها ويعتمد عليها ومأمون بها ثقة الوادعة

آيات: معناه أدلة براهين علامات

أديبة

أبية: الكريمة التي لا ترضى الذل

أديبة: ظريفة كاتبة المتعلمة المهذبة الأديبة

أرجوان: معناه صبغ أحمر اسم نبات

أرواح: النسيم العليل

أزهار

أريج: رائحة الطيب المتوهجة الفواحة ريحه

أريحا: معناه مدينة القمر

أزهار: جمع زهرة نور كل نبات

أسرار: الشيء الخفي