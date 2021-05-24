علامات الحمل المبكرة قبل الدورة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مايو 2021 04:34 مساءً - جدول محتوى

كيف أخطط لحدوث الحمل؟

ما مدى صحة أعراض الحمل الأكيدة قبل الدورة بإسبوع؟

ما هي أعراض الحمل في الأسبوع الأول والثاني؟

هل هناك أعراض أخرى للحمل؟

ما الفرق بين أعراض الحمل قبل الدورة وأعراض الدورة؟

قلق ينتاب جميع النساء اللواتي يمررن بهذه التجربة، هل أنا حامل أم لا .. هل ما أشعر به أعراض حمل أم هي مجرد عوارض تخص الدورة الشهرية، وللحوامل اللواتي لا يرغبن بحمل مفاجئ، أو اللواتي ينتظرنه، هناك علامات تجعلك تفرقين بين أعراض الحالتين، حسب موقع معلومة طبية. تعرضها "الخليج 365 وطفلك" على شكل أسئلة وأجوبة.

كيف أخطط لحدوث الحمل؟

تتبعي موعد الدورة الشهرية

إذا كنتِ تخططين للحمل، فإنه من الطبيعي القيام ببعض الإجرءات، مثل القيام بالفحوصات والتحاليل اللازمة ثم الاستغناء عن وسائل منع الحمل، وزيادة عدد مرات العلاقة الزوجية، وتتبع فترة الإباضة وأعراضها وموعد الدورة الشهرية، والبحث عن أعراض الحمل المبكرة المختلفة.

وبالرغم من أن غياب الدورة الشهرية عن موعدها المعتاد قد يكون من أهم علامات حدوث الحمل، بل إن الكثير من السيدات يعتبرنها العلامة الأولى بالفعل قبل إجراء اختبار الحمل. ولكن قد ترغب المرأة في معرفة مدى وجود الحمل من عدمه في أكثر وقت مبكر ممكن، لدرجة أنها تبحث عن أعراض الحمل الأكيدة قبل الدورة بأسبوع أو عدة أيام.

ما مدى صحة أعراض الحمل الأكيدة قبل الدورة بإسبوع؟

الأفضل إجراء اختبار حمل منزلي

وفقاً للأطباء والمتخصصين، فإنه ولسوء الحظ من دون إجراء اختبار الحمل المنزلي، أو الحصول على فحص الدم أو الموجات فوق الصوتية، لا توجد طريقة معينة بنسبة 100 % لإخبارك بأنكِ حامل قبل أن تتأكدي من موعد الدورة الشهرية القادمة. على الرغم من وجود العديد من الأعراض التي قد تحدث في هذه الفترة وتدل على أنكِ في بداية الحمل، ولكن معظم تلك الأعراض تتشابه مع أعراض فترة ما قبل الدورة الشهرية، لذلك فإن الأضمن عمل اختبار منزلي والذهاب للطبيب للتأكد من الحمل.

ما هي أعراض الحمل في الأسبوع الأول والثاني؟

الإعياء من أعراض الحمل

إنه كما ذكرنا لا توجد أعراض مؤكدة بنسبة 100% لحدوث الحمل قبل أن يفوت موعد الدورة الشهرية، وأن معظمها يتشابه مع أعراض الدورة، ولكن أقرب أعراض الحمل قبل موعد فوات الدورة، وهي أعراض الأسابيع الأولى للحمل قد تكون كما يلي:

حساسية الثديين: إن أحد التغييرات المبكرة التي قد تلاحظها المرأة أثناء الحمل هو التهاب في الثديين أو وجعهما، قد تشعر أيضاً أن ثدييها يشعران بلمسة رطوبة أو أنهما أثقل من المعتاد. هذا يرجع إلى ارتفاع مستويات هرمون البروجسترون في الجسم، قد تستمر هذه الأعراض طوال فترة الحمل أو تهدأ بعد الأسابيع القليلة الأولى.

سواد الهالة: قد تلاحظين أيضاً أن الهالة (المنطقة المحيطة بالحلمات) داكنة، يمكن أن يحدث هذا في وقت مبكر بعد أسبوع إلى أسبوعين من الحمل، وغالباً ما يكون أول علامة على الحمل.

الإعياء: إن التعب شائع خلال الأشهر الأولى من الحمل، هذا يحدث بسبب التغيرات الهرمونية، بالإضافة إلى أن مستويات السكر في الدم وضغط الدم لديكِ يكون أقل في هذا الوقت.

الغثيان: غثيان الصباح عادة ما يبدأ بين الأسبوع الرابع والأسبوع السادس من الحمل، قد تعاني منه بعض الحوامل قبل ذلك الوقت، وقد يكون أكثر سوءاَ عند بعضهن.

مخاط عنق الرحم: يحدث تغيير أو زيادة في الإفرازات في الحمل المبكر، فخلال الأشهر الثلاثة الأولى قد تفرز المخاط الأصفر اللزج أو الشاحب، هذا بسبب زيادة الهرمونات وتدفق الدم، وقد يستمر هذا طوال فترة الحمل.

هل هناك أعراض أخرى للحمل؟

نزيف زرع البويضة: قد تواجه المرأة نزيفاً أو نزيفاً خفيفاً بعد حوالي 10 إلى 14 يوماً من الحمل، يحدث نزيف الزرع عادة قبل حوالي أسبوع من المدة المتوقعة، سوف يكون النزيف أخف بكثير من الدورة الشهرية، كما أنه عادة سوف يتوقف بعد يوم إلى ثلاثة أيام. لذا فقد يُعتبر هو الأقرب لأن يكون من أعراض الحمل الأكيدة قبل الدورة باسبوع أو من اعراض الحمل قبل موعد الدورة بثلاث ايام أيضاً.

كثرة التبول: سيتعين عليكِ التبول طوال الوقت أثناء الحمل، وذلك لأن جسمكِ يزيد كمية الدم التي يضخها، ما يؤدي إلى معالجة الكليتين للسوائل أكثر من المعتاد، وهذا يعني المزيد من السوائل في المثانة، في كثير من الأحيان الاضطرار إلى الركض إلى الحمام للتبول قد يكون علامة مبكرة للحمل.

درجة حرارة الجسم القاعدية: هي درجة حرارة جسمكِ القاعدية BBT هي درجة حرارتكِ عندما تكونين مستريحة تماماً، وهي تؤخذ عادة عند الاستيقاظ لأول مرة في الصباح، قد يكون ارتفاع درجة حرارة الجسم القاعدي لمدة 18 يوماً بعد الإباضة من الأعراض المبكرة للحمل.

الانتفاخ: إذا شعرت معدتكِ بالانتفاخ، فقد يكون ذلك أحد أعراض الحمل المبكر، فالجهاز الهضمي يمكن أن يتباطأ بسبب التغيرات الهرمونية، وهذا يمكن أن يسبب الانتفاخ، والإمساك، أو الغازات.

ما الفرق بين أعراض الحمل قبل الدورة وأعراض الدورة؟

التشنجات من أعراض الدورة والحمل

إن اعراض الحمل قبل موعدة الدورة بثلاثة أيام أو الأعراض المبكرة بشكل عام في كثير من الأحيان تحاكي أعراض الدورة الشهرية، على سبيل المثال، يمكن أن يكون التعب والغثيان وحنان الثدي من أعراض الحمل في الأسبوعين الأول والثاني أو من أعراض الدورة الشهرية PMS. ولكن إذا كنتِ حاملًا، فقد تكون هناك بعض الدلائل التي تشير إلى أنها ليست الدورة الشهرية، على سبيل المثال، قد تواجهين نزيف زرع البويضة، قد تكون الأعراض الأخرى مثل حنان الثدي، والانتفاخ، والتشنجات من أعراض الدورة الشهرية أو الحمل، وحتى تتمكني من إجراء اختبار الحمل المنزلي، فإنه سيكون من الصعب معرفة سبب هذه الأعراض بالتحديد.