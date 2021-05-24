كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مايو 2021 04:34 مساءً -

ماء الزهر هو سائل مصنوع من الماء وبتلات الورد، يُستخدم في شكل عطر بسبب رائحته الحلوة، وماء الزهر ليس له أيّ آثار جانبية، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مضادات الأكسدة القوية ،كما ان له أهمية للأطفال ..شرط تجنب مضاره أيضا، والمعروف ان ماء الزهر يُدخل في تحضير العديد من مستحضرات التجميل، بالإضافة إلى يعد من منتجات الترطيب الموضعي للبشرة ، وتكثر استعمالاته للطفل بسبب رائحته العطرية. معنا خبيرة الصحة والتغذية الدكتورة نهى ياسين؛ لتحدثنا عن فوائد وأضرار ماء الزهر للأطفال، وفائدته بصفة عامة

ماء الزهر وكيفية استخدامه

ماء الزهر يفيد بشرة الطفل

لا توجد أدلة علمية كافية تُثبت فوائد استخدام ماء الزهر للأطفال، ولكن يمكن للأم استخدامه بطريقة تقليدية؛ وذلك بالتطبيق الموضعي لماء الزهر على بشرة الطفل

وإن كان يفضَّل توخِّي الحذر عند وضعه، والتأكد من أنّ الطفل لا يتحسّس من ماء الزهر

لاستخدام ماء الزهر يمكنكِ مزج كميات متساوية من ماء الزهر مع الجلسرين، وتطبيقها على جلد الطفل لترطيبه إذا كان جافاً

فوائد ماء الزهر للأطفال

ماء الزهر يساعد الطفل على النوم العميق

ومن فوائده أنه يمنع القيء المستمر لدى الأطفال؛ إذا ما تمّ مزج ملعقة من النشا مع ملعقتين من ماء الزّهر، وتقديمه للطّفل على فترات متباعدة

له دور مميز بتهدئة الطفل وتخليصه من مغص المعدة وتشنجاتها، والآلام المصاحبة له

يساعد على تهدئة الطفل للدخول في نومٍ عميقٍ ومريح، يمكن دهن بشرة الطفل بلطف وعناية؛ حيث يخفّف ماء الزهر من الاحمرار وتوهج البشرة

يمكن للأم أنّ تضع القليل من قطرات ماء الزّهر الطّبيعي لتعطّر طفلها؛ فهي زهورٌ طبيعية لها رائحة جميلة، ويتم إدخالها في تصنيع كولونيا الأطفال الرّضع

تهدئة التهاب الحلق؛ إذ يصف الأطباء في كثير من الأحيان المضادات الحيوية لالتهاب الحلق، وقد استُخدِم ماء الزهر في تهدئة التهاب الحلق

الوقاية من العدوى وعلاجها؛ حيث إن ماء الزهر له خصائص مُطهّرة قوية؛ تمنع العدوى وتعالجها

لماء الزهر خصائص مُطهرة

يمكن للأم إضافة ماء الزهر لحمام الطفل

استخدام ماء الزهر في قطرات العين؛ لعلاج حالات الالتهاب ؛ حيث يحتوي ماء الزهر على عدد من مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية الخلايا من التلف

توجد لماء الزهر خصائص مطهّرة ومضادة للبكتيريا التي تساعد الجروح على أن تلتئم بشكل أسرع، وهذه الخصائص تساعد على تنظيف العدوى ومكافحتها بسبب الحروق

تعزيز المزاج؛ فماء الزهر له خصائص قوية مضادة للاكتئاب ومضادة للقلق، ووجدت دراسة أنّ استخراج بتلات الورد يساعد على استرخاء الجهاز العصبي

وتُستخدم روائح وبخار ماء الزهر للمساعدة على تخفيف الصداع وتهدئته، كما تساعد على تهدئة البشرة المتهيجة..يمكنك إضافتها لحمام الطفل

وقد استُخدم ماء الزهر للمساعدة على تهدئة مشاكل الهضم، والحدّ من اضطراب الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى أنّه قد يُحسّن إفراز العصارة الصفراوية

أضرار ماء الزهر للرضع

عمل اختبار حساسية قبل وضع ماء الزهر على بشرة الطفل

يُعدّ ماء الزهر آمناً لدى معظم الأطفال، إلا أنّ بعضهم يتحسسون من ماء الزهر خاصة الرضّع، حال وضع منتجات ماء الزهر على الجلد

وذلك بسبب حساسية معينة، وتشمل أعراض التحسس: حرق الجلد، والاحمرار، والتهيج فيه، كما أنّه قد يشكّل علامة على رد فعل تحسسي

لذلك يجب - قبل تطبيقه على بشرة الطفل- على الأم عمل اختبار حساسية له على بقعة صغيرة من جلد الطفل

بوضع كمية صغيرة من ماء الزهر على ذراعه، وإذا لم يظهر لدى الطفل ردّ فعل سلبي أو تحسسي خلال 24 ساعة من وضعه، يمكنكِ استخدامه بأمان

إن وُجِد ردّ فعلٍ تحسسي لدى طفلكِ؛ كتهيُّج جلده، واحمراره، وشعوره بحرقان، فهذا يدل على وجود حساسية من هذه المادة، وغالباً تكون الحساسية غير معروفة السبب

فوائد ماء الزّهر العامّة

ماء الزهر ينقي البشرة من الشوائب

يُعتبر ماء الزّهر من المطيّبات المهدّئة، ويُخلص من تشنّجات القولون وآلام المعدة وحرقتها وتقلّصاتها

يُحارب النّفخة والغازات، ويُعطي شعوراً بالرّاحة، ويُساعد على التخلص من الحموضة

يساعد على سرعة الهضم، خاصة بعد الوجبات الدّسمة، وتلطيف البشرة؛ وذلك عن طريق دهن طبقة خفيفة منه؛ حيث يعمل على تخفيف حروق الشّمس

وهو قابض للمسامات كتونيك خفيف، ويحدّ من التهاب البشرة ويخفف من الطفح الجلدي، وهو مناسب لجميع أنواع البشرة

تنقية البشرة من الشّوائب، ويزيل الأتربة العالقة بالمسامات، ويمنحها شعوراً طبيعياً بالانتعاش، كما يخفف من ظهور حب الشّباب ويهدّئ البشرة الملتهبة

ينعّم البشرة ويساعد على إزالة القشور الميتة وتجديدها، كما يساعد على تخفيف إفراز الدهون من البشرة الدهنية

يعمل على تفتيح البشرة وتصفيتها وتنقيتها من أي شوائب وتوحيد لونها إذا ما تمّ وضعه بارداً ورشّه على شكل رذاذ على البشرة مع تركه ليجف طبيعياً

يدخل في ماسكات الشّعر، فيساعد على تلطيفه ويزيد من طوله وقوته ويعالج الضرر والتّلف

يستخدم كمزيل للماكياج، خاصّة منطقة ما حول العينين؛ وذلك بوضع القليل منه على قطعة من القطن ليتمّ المسح بها

يستخدم كمعطّر للمنزل ولتعطير ماء الاستحمام

ماء الزهريستخدم كمضمضة لتقوية اللثة

حيثُ يساعد على الاسترخاء ويهدّئ من توتر الأعصاب وانفعالاتها

يمكن وضع القليل من قطرات ماء الزّهر في شامبو الاستحمام أو الشّاور جل؛ لتستمتعي بحمام هادئ ومنعش ..بروائح عطرية طبيعية

معطّر للماء، وخاصة للأشخاص الذين لا يرغبون بشرب الماء بكثرة، مفيد في حالات فقد الوعي والإغماء إذا تمّ رش القليل منه على الوجه

استخدامه كمضمضة يقوّي اللثة ويقي من الإصابة بالالتهابات، ويحمي من البكتيريا ويكسب النفس رائحة منعشة

وضع كمادات من القطن على العيون المبلّلة بماء الزهر والماء تخفّف من انتفاخ الجفون وأسفل العينين

الطريقة الصحيحة لاستخدام ماء الزهر هو بوضع مقدار ملعقة من ماء الزّهر في كوب من الماء ويتم شربه