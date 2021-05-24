شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري أمراض صدرية: «الفطر الأسود» ليس جديداً ولا علاقة له بفيروس كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الدكتور صالح الدماس، استشاري أمراض صدرية وزراعة الرئة، أن الفطر الأسود ليس مرضا جديدا ولا علاقة له بفيروس كورونا.

وقال “الدماس” لـ “قناة الإخبارية”: إن الفطر الأسود هو أحد الأمراض الفطرية المعروفة منذ عقود وتصيب الإنسان في عدة أجهزة من الجسم إذا كانت المناعة منخفضة، مؤكدا على وجوده في الطبيعة.

وأشار إلى أن “الفطر الأسود” نراه في المرضى الذين يتناولون أدوية كيمائية لعلاج الأورام ومن ثم تقلل المناعة، كما يكثر باستمرار في مرضى زراعة الأعضاء (نخاع العظم، القلب، الرئة، الكلى) بسبب تعاطي الأدوية طويلة الأمد.

وأرجع انتشار الفطر بين مرضى كورونا ناتج من انخفاض المناعة المصاحب لالتهاب كورونا، وربما بدرجة أكبر ناتج من الأدوية المستخدمة لعلاج كورونا وخاصة مضادات الالتهاب مثل مركبات السترويد والكورتزون وغيرها، مشيرا إلى أن هذه الأدوية تثبط الجهاز المناعي بشكل كبير وتجله عرضة للإصابة بالفطريات الموجودة بالجسم أو البيئة المحيطة.

وأوضح استشاري الأمراض الصدرية، أن الفطر الأسود يصيب منخفضي المناعة ويؤدي إلى حالات شديدة من الالتهاب، ويهاجم الجيوب الأنفية أوالرئتين وهما الوجهتان الرئيسيتان للفطر، وقد يصيب العينين والجهاز العصبي المركزي والجهاز الهضمي، وإذا لم يتحسن الجهاز المناعي يؤدي إلى الوفاة في 40- 50% من المصابين به، مشيرا إلى تسميته بالفطر الأسود لتسببه في تغير لون الجلد إلى الأسود عند الإصابة به.

وكان متحدث الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، نفى ما يتداول حول رصد إصابات بعدوى “الفطر الأسود” في المملكة.

وحول ما يتردد عن مرض الفطر الأسود وعلاقته بفيروس كورونا، قال إنه لا علاقة بين عدوى “الفطر الأسود” وفيروس كورونا.

وأبان أن الجائحة لا زالت مستمرة، كما دعا إلى إلى الالتزام لنصل للمناعة المستهدفة للمجتمع.