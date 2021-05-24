شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من نواة فواكه يمكن أن تقتل الإنسان في لحظات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

قال الدكتور محمد إيهاب فؤاد، رئيس قسم الأحياء في المركز القومي للبحوث في مصر، أن نواة بعض الفواكه تحتوي على الهيدروسيانيك وهو حمض غير عضوي سائل عديم اللون وشديد السمية، ويطلق عليه اسم prussic acid، وفقاً لـ “العربية.نت”.

اللوز والتفاح

وأضاف أن الحمض موجود في بذور التفاح واللوز، وخصوصاً اللوز المر الذي يحتوي على كميات كبيرة نسبياً من سيانيد الهيدروجين، وهي أملاح حمض الهيدروسيانيك HCN.

كما أوضح أن هذا الحمض موجود أيضا في بذور البرقوق والخوخ والمشمش وبشكل خاص في بذور اللوز الفاسد ويكون له طعم مر، مشيراً إلى أن تناولها يسبب آلاماً في البطن وقد يؤدي للتسمم.

خطر الموت

وحذرت وكالة المعايير الغذائية البريطانية من أن 100 حبة أو 190 غراما من بذور المشمش كافية لإنهاء حياة الإنسان بمدة لا تتجاوز بضع ثوان، فيما تناول 40 غراماً من نواة اللوز المر تشكل جرعة قاتلة وسامة، وفق الدكتور فؤاد.

وأضاف أن هذه البذور قد تكون ضارة أو سامة في حال تعرضها للرطوبة حيث تحدث تفاعلات كيميائية ما يؤدي إلى إطلاق حمض الهيدروسيانيك حيث يسبب التسمم.