صحة ورشاقة

ما حقيقة وجود سلالات جديدة من فيروس كورونا المتحور داخل مصر؟

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 24 مايو 2021

نفى مجلس الوزراء المصري، اليوم الاثنين، وجود  سلالات جديدة من فيروس كورونا المتحور داخل البلاد، مشيراً في بيان إلى أن وزارة الصحة المصرية نفت الأخبار المتداولة بشأن وجود سلالات متحورة من الفيروس.

 

وأضاف البيان أن وزارة الصحة المصرية شددت على امتلاك البلاد برنامجاً لترصد الأوبئة يختص بتتبع كافة الأمراض الوبائية ومعدلات انتشارها، وفق "الشرق".

 

وتابع: "أشارت الوزارة إلى أنها حريصة على عمل تتبع جيني لفيروس كورونا خاصة للقادمين من الدول الموبوءة وبها تحورات جينية لمنع دخوله للبلاد، مع استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وبحث أية إجراءات ضرورية لمواجهة انتشاره".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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