شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد (آخر تحديث) والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 24 مايو 2021

ارتفعت حصيلة العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) إلى 167 مليونا و527 ألفا و962 إصابة، الإثنين.



وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و478 ألفا و355 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 148 مليونا و544 ألفا و144 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أعلنت نيودلهي أن جائحة كوفيد-19 حصدت في الهند أرواح أكثر من 300 ألف شخص، لتصبح بذلك الدولة الواقعة في جنوب آسيا ثالث بلد في العالم، بعد الولايات المتّحدة والبرازيل، تتخطّى فيه حصيلة ضحايا الجائحة هذه العتبة.

وقالت وزارة الصحّة الهندية إنّ عدد الوفيات الناجمة عن كورونا ارتفع إلى 303,720 شخصاً، ما يعني أنّ أكثر من 50 ألف شخص لقوا حتفهم من جرّاء الفيروس في غضون أسبوعين فحسب، في حين ارتفع إجمالي عدد الذين أصيبوا بالفيروس في ثاني أكبر في العالم من حيث عدد السكّان إلى 26.7 مليون شخص.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إنها سجلت 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، وذلك مقابل 19 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة واردة من الخارج.

وقالت اللجنة إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 22. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90991 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين و651 ألفا و640 بعد تسجيل 2682 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 87423 بعد تسجيل 43 وفاة جديدة.

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 1145 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة، الأحد، وذلك مقابل 1151 إصابة و59 وفاة في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى الأحد، هو 253835 من ضمنهم 186678 حالة تم شفاؤها و14721 حالة وفاة".

وأعلنت الحكومة المصرية مؤخرا تمديد إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا، التي تشمل إغلاق المتاجر مبكرا، حتى نهاية مايو/أيار الجاري.

كانت الحكومة قررت إغلاق المتاجر والمراكز التجارية والمطاعم في التاسعة مساء يوميا منذ السادس من مايو/أيار وهو ما تزامن مع الأيام الأخيرة في شهر رمضان وعطلة عيد الفطر.

وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان إن الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ، التي أغلقت خلال عطلة العيد، سيعاد فتحها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الملائمة.