شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى قيمة Ct فى اختبار RT-PCR لمرضى كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا حول العالم، أصبح من الضرورى أن تبقي نفسك على اطلاع دائم بالمصطلحات المرتبطة بهذا المرض المعدى من الأعراض إلى الاختبارات، يمكن أن تساعدك معرفة بعض المصطلحات العلمية الشائعة المرتبطة بفيروس كورونا فى الكشف المبكر عن المرض والوقاية منه، وأحد هذه المصطلحات، التى أصبحت الآن جزءًا من الاستخدام المنتظم هو "قيمة Ct" ، المشار إليها في اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (RT-PCR)، لتحديد ما إذا كان المريض إيجابيًا أم لا للفيروس التاجي.

ما هي قيمة Ct في اختبار كورونا؟

قيمة Ct، هي علامة الحمل الفيروسي في مريض مصاب بفيروس كورونا ينعكس الرقم في تقرير اختبار RT-PCR ، والذي يعتبر معيارًا ذهبيًا للكشف عن وجود فيروس كورونا.

تشير قيمة Ct إلى عدد الدورات التي يمكن بعدها اكتشاف الفيروس في الحمض النووي الريبي الذي تم جمعه من مسحة المريض.

كيف يتم تحديد قيمة Ct؟

في اختبار RT-PCR، يتم استخراج الحمض النووي الريبي للفيروس من المسحة التي تم جمعها من أنف وحلق المريض ثم يتم تحويل الحمض النووي الريبي الذي تم جمعه إلى DNA، والذي يتم تضخيمه لاحقًا.

في عملية التضخيم، يتم إنشاء نسخ متعددة من الحمض النووي لتحسين فرص اكتشاف وجود الفيروس تتم عملية التضخيم في دورات وبعد دورات متعددة، يتم إنتاج كمية قابلة للاكتشاف من الفيروسات.

لماذا قيمة Ct مهمة لمرضى كورونا؟

تساعد قيمة Ct في اختبار RT-PCR في تحديد الحمل الفيروسي لدى المريض كلما زاد عدد الدورات، انخفض الحمل الفيروسي والعكس صحيح.

إذا تم رصد الفيروس بعد عدة دورات، فهذا يعني زيادة الحمل الفيروسي تعني قيمة Ct المنخفضة أيضًا وجود كمية كبيرة من الفيروس في حلق وأنف المريض ويمكن أن ينتقل إلى الآخرين بسهولة، أيضا ، لا يوجد ارتباط بين قيمة Ct وخطورة الحالة.

على الصعيد العالمي، تتراوح قيمة Ct المقبولة لكورونا بين 35 و 40 وهذا يختلف اعتمادًا على تعليمات الشركات المصنعة المعنية لمعدات الاختبار.

في الهند، يتم أخذ قيمة Ct على أنها 35 بعد النظر في المدخلات من مختبرات علم الفيروسات المختلفة.

يعتبر المريض سلبيًا إذا كانت قيمة Ct 35 أو أكثر في اختبار RT-PCR يعتبر الرقم الأقل من 35 مصابًا بفيروس كورونا.

تعتبر قيمة Ct بمثابة معلمة لتحديد الحمل الفيروسي ومدى العدوى في معظم حالات فيروس كورونا، ومع ذلك ، قد يكون لها بعض القيود.

قد تختلف قيمة Ct اعتمادًا على عوامل مثل طريقة جمع العينات والمصدر والنقل والفجوة الزمنية في الإصابة بالعدوى والجمع والتحليل.