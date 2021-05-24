شكرا لقرائتكم خبر عن هل الإفراط في تناول السكر يضر بصحة القلب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الأبحاث عن أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من السكريات المضافة أكثر عرضة للوفاة من أمراض القلب مقارنة بالأشخاص الذين لا يفرطون في تناول السكريات، حيث يؤثر السكر على الجسم بطرق عديدة من بينها السمنة التي تضر بصحة الجسم، في هذا التقرير نتعرف على كيفية تسبب تناول السكريات في الإضرار بصحة قلبك، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

قالت كيت باتون، أخصائية التغذية بمستشفى كليفيلاند كلينيك الأمريكية: "السكر الزائد يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، بشكل مباشر وغير مباشر."

الآثار السلبية للسكر: السمنة

يؤثر السكر على القلب بعدة طرق من بين أكثرها وضوحًا زيادة الوزن، حيث إن النظام الغذائي الغني بالسكر يمكن أن يساهم في السمنة كما أن السمنة تزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكري، وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولسترول - وكل ذلك يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقالت باتون: "النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر ضار لك بغض النظر عن وزنك". "إذا كنت تأكل الكثير من الحلويات والأطعمة المصنعة، فمن المحتمل أنك لا تحصل على ما يكفي من الأشياء الجيدة، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة التي تشكل جزءًا من نظام غذائي صحي للقلب."

السكريات وصحة القلب

قد يؤثر السكر أيضًا على قلبك وشرايينك بشكل مباشر تشير الأبحاث إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر تؤثر على قلبك بعدة طرق:

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الدهون الثلاثية: عندما تفرط في تناول الطعام، يخزن جسمك سعرات حرارية إضافية كنوع من الدهون يسمى الدهون الثلاثية يمكن للأنظمة الغذائية السكرية أن تزيد من نسبة الدهون الثلاثية في جسمك كما أن وجود مستويات عالية من الدهون الثلاثية يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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LDL

كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة: زيادة الوزن المرتبطة بالوجبات الغذائية الغنية بالسكر يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة. يؤدي- المعروف باسم "الكولسترول الضار" - إلى انسداد الشرايين التي يمكن أن تلحق الضرر بالأوعية الدموية والقلب. ضغط الدم: قد تساهم السمنة المرتبطة بالنظم الغذائية المحملة بالسكر في ارتفاع ضغط الدم ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. الالتهاب: يمكن أن يسبب السكر التهابات في جميع أنحاء الجسم. يمكن أن يؤدي النظام الغذائي الغني بالسكر إلى التهاب مزمن يمكن أن يجهد قلبك وأوعيتك الدموية ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.نصائح للتقليل من السكر في نظامك الغذائيتخلص من المشروبات السكرية

تعد المشروبات المحلاة بالسكر مثل المشروبات الغازية والعصائر مصدرًا رئيسيًا للسكر المضاف يمكن أن تحتوي علبة واحدة من الصودا على أكثر من الحد اليومي الموصى به.

تحقق من مكونات المنتجات قبل شرائها

يمر السكر المضاف بالعديد من الأسماء إذا كنت تقرأ قوائم المكونات، فاحذر من الأسماء المستعارة للسكر مثل:

رحيق الصبار.

الشعير.

شراب قصب.

شراب الذرة.

سكر العنب أو سكر الفواكه أو المالتوز أو السكروز.

عسل.

دبس السكر.

استبدل السكر بمحليات طبيعية

إذا كنت ترغب في تناول الحلويات، فحاول استخدام المحليات الطبيعية بدلاً من السكر المضاف قلّب الفاكهة مع الزبادي العادي أضف التوت إلى دقيق الشوفان بدلاً من السكر البني.