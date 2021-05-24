شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تفتح مواقع تطعيم جماعية ضد كورونا لكبار السن قبل الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت اليابان مراكز تلقيح جماعية اليوم الاثنين، في الوقت الذي تتسابق فيه البلاد لتطعيم معظم سكانها المسنين ضد فيروس كورونا، قبل بدء أولمبياد طوكيو، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز وموقع ناشيونال بوست.

ستقوم المراكز في طوكيو وأوساكا بتلقيح الآلاف من الأشخاص كل يوم، مما يعطي دفعة لحملة التطعيم البطيئة في اليابان حيث يكافح المسؤولون موجة رابعة من الإصابات.

قال تيتسويا أورانو، 66 عامًا، الذي كان من بين أول من تم تطعيمهم في طوكيو: "من الأفضل أن تحصل عليه مبكرًا".

سيعمل مرفق طوكيو 12 ساعة في اليوم لتوزيع الجرعات على حوالي 10 آلاف شخص يوميًا للأشهر الثلاثة القادمة.

دعا رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا المراكز الشهر الماضي إلى تسريع عملية التطعيم في البلاد، كما تم افتتاح مواقع التلقيح واسعة النطاق التي تديرها الحكومات المحلية في محافظات آيتشي ومياجي وجونما.

دفعت الموجة الرابعة من الإصابات السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ التي تغطي معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك طوكيو، مما أثار بعض المخاوف بشأن الألعاب الأولمبية المقرر أن تبدأ في 23 يوليو.

وأضافت وكالة رويترز، إن حالات الطوارئ في معظم المناطق من المقرر أن تنتهي في 31 مايو، لكن الحكومة تخطط لتمديدها حتى 20 يونيو، حيث تلقى 4.4% فقط من سكان اليابان البالغ عددهم 125 مليونًا جرعة لقاح واحدة على الأقل، وفقًا لتتبع رويترز العالمي، وهو أبطأ معدل بين الدول الغنية الأكبر في العالم.

وقالت الوكالة، بدأت اليابان حملة التلقيح في منتصف فبراير، في وقت متأخر عن معظم الاقتصادات الكبرى، تم إبطاء الحملة في البداية بسبب قلة الإمدادات من الجرعات المستوردة من اللقاح التي طورتها شركة فايزر Pfizer و BioNTechولكن حتى مع زيادة الشحنات، فإن عملية الطرح قد أعيقت بسبب نقص القوى العاملة والأعطال في نظام الحجز.

تستخدم مراكز التطعيم الجماعي لكبار السن لقاح شركة موديرناModerna ، الذي تم الموافقة عليه يوم الجمعة، جنبًا إلى جنب مع لقاح استرازينيكا AstraZeneca

وقالت شركة جونسون اليوم الاثنين، إنها تقدمت بطلب للحصول على موافقة الجهات التنظيمية لمرشحها ذي الجرعة الواحدة ويمكنها أن تبدأ في إمداد البلاد في أوائل عام 2022.