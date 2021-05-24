شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض الإصابة بداء الفطريات السوداء.. منها ألم فى الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الوقت الذي ينتظر فيه الناس، أن تهدأ الموجة الثالثة من جائحة كورونا، فإن الفطريات المخاطية أو الفطريات السوداء تظهر بسرعة كخطر آخر على الصحة العامة، وتم الإبلاغ بالفعل عن أكثر من 2000 حالة من حالات العدوى الفطرية القاتلة من مستشفيات مختلفة بالهند، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

وتم اكتشاف العدوى في حالات المرضى الذين يتماثلون للشفاء من فيروس كورونا أو الذين تعافوا بالفعل من الفيروس.



الفطريات السوداء

وذكر بيان صادر عن المجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR) أن مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من أمراض مزمنة، أو يلتزمون البقاء لفترة أطول في المستشفيات أو غيرها من الحالات الطبية الخطيرة هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفطريات الفطرية.

ما هو الفطر الأسود؟

يمكن أن يكون داء الغشاء المخاطي مهددًا للحياة لدى مرضى السكري أو المصابين بنقص المناعة الشديد.

قال الدكتور أنانت موهان، رئيس هيئة الطب الرئوي في ولاية دلهي بالهند "الفطر الأسود ليس شيئًا جديدًا ولكن نظرا لوجود عدد كبير من مرضى كوفيد في الوقت الحالي الذين يتناولون المزيد من المنشطات ولديهم مرض السكري غير المنضبط فإن الخطر يتزايد، يمكننا القول إن الجمع بين الاستخدام غير الملائم للستيرويدات والسكري غير المنضبط يؤدي إلى تطور هذا المرض".

علامات وأعراض داء الفطريات السوداء