شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات طبيعية للعناية بصحة قلبك فى ظل انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل وباء فيروس كورونا مصدر قلق للكثيرين الذين يعانون من مشاكل في القلب بل إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ألا يعرف الشخص أنه يعاني من مشكلة في القلب ويُنصح دائمًا باتباع أسلوب حياة صحي حيث يعد أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في صحة القلب هو الحفاظ على وزنك تحت السيطرة والتحكم في العادات التي يمكن أن تزيد وزنك لأن السمنة تزيد خطر الإصابة بهذا المرض، كما يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأنواع معينة من السرطان، لذلك راقب وزنك بانتظام على الميزان وحافظ على مؤشر كتلة الجسم بين 18.5 و24.9، وفقا لتقرير لموقع time now news.

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بعض العلاجات للحفاظ على صحة قلبك الشاي الأخضر: غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تحارب الجذور الحرة المسئولة عن أمراض القلب التي تساعد على محاربة السموم الناتجة عن العديد من العمليات الفسيولوجية وهضم الأطعمة وقد أثبتت الدراسات السريرية أنه يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ومشاكل القلبالكركم: الكركم يحتوي على مادة الكركمين الفعالة له خصائص قوية يمكن أن تحمي عضلة القلب، وتظهر العديد من الدراسات أن الكركمين له خصائص مضادة للالتهابات والسرطان.

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الثوم: له العديد من الفوائد العلاجية، حيث كان الثوم يستخدم للمساعدة في الحالات المتعلقة بالديدان والأورام وفي بعض الحالات أمراض القلب، الثوم ليس غنيًا بالكربوهيدرات فحسب بل أيضًا بالعناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والفوسفور والزنك وفيتامين أ وفيتامين ب المركبخفض نسبة الكولسترول: الكولسترول هو سبب شائع لأمراض القلب، ويزيد الكولسترول في الكبد من خلال عملية تخليق تتأثر بإنزيم يسمى

التحكم في ضغط الدم: ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

الزنجبيل: يتمتع الزنجبيل بالعديد من الفوائد القلبية الوعائية كما هو موضح في الدراسات السريرية حيث يقدم العديد من الفوائد أبرزها:

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خفض نسبة الكولسترول: أظهرت دراسات مختلفة أن الاستهلاك المنتظم للزنجبيل يقلل من الكوليسترول الضار - كوليسترولبالإضافة إلى ذلك ، فإنه يزيد أيضًا من مستوى الكوليسترول الجيد - كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة

يسيطر على نسبة السكر في الدم: مرض السكري هو عامل خطر يسبب أمراض القلب من المعروف أن ارتفاع مستويات السكر في الدم يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية وتضيق الشرايين مما يؤدي إلى فشل القلب والنوبات يعتبر الزنجبيل علاجًا عشبيًا شائعًا حيث أثبتت الدراسات السريرية أن الاستهلاك اليومي لمكملات الزنجبيل يساعد في تقليل نسبة السكر في الدم أثناء الصيام وخفض قيم السكر في الدم عن طريق الاستخدام المستمر لفترة طويلة.