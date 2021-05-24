شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أعراض وأسباب وعلاج ألم الخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ مشاكل الخصيتين بألم في البطن أو الفخذ قبل أن يتطور الألم في الخصية، ويجب أيضًا تشخيص حالة الألم من قبل الطبيب، ويتسبب سرطان الخصية في ظهور كتلة على الخصيتين، وهي في الغالب غير مؤلمة في حين أن التواء الخصية يتطلب علاجًا طبيًا سريعًا، فى التقرير التالى نتناول الأعراض والأسباب والعلاجات المنزلية لألم الخصية.

ماهى أعراض ألم الخصية؟

تتمثل الأعراض الرئيسية لألم الخصية في الشعور بالألم أو الانزعاج في إحدى الخصيتين أو كليهما، قد يبدأ الألم من الخصية نفسها، أو قد ينتشر إلى الخصيتين بسبب حالات صحية أخرى تتعلق بكيس الصفن والفخذ والبطن، ويمكن أن يكون ألم الخصية حالة حادة (قصيرة الأمد) أو مزمنة (طويلة الأمد) في الواقع ، ويمكن أن يكون الألم متكررا أو مستمرًا، قد يكون ألم الخصية مصحوبا بتورم أو التهاب، ولكن لا توجد أعراض أخرى محددة لألم الخصية.



أعراض آلام الخصية

ما الأسباب الرئيسية لألم الخصية ؟

التهاب البربخ:هو عدوى تنشأ في البربخ ، وهو العضو الذي تنضج فيه الحيوانات المنوية قبل خروجها من الجسم، يمكن أن تسبب هذه العدوى أعراضًا مثل الألم وشعور كيس الصفن بالحرارة عند اللمس والتورم، يمكن أن تسبب الأمراض المنقولة جنسياً مثل الكلاميديا ​​والسيلان التهاب البربخ، كما يمكن أن تؤدي التهابات المسالك البولية أيضًا إلى التهاب البربخ.

ورم الخصية :يمكن أن يسبب أيضًا ألما وتورما في منطقة الخصية، قد تشمل العلامات الأخرى المصاحبة أيضا ألما خفيفا في الفخذ ، وتورما في الخصية، يمكن أن تشبه أعراض ورم الخصية العديد من الحالات الأخرى التي تصيب الذكور. ورم الخصية :يمكن أن يسبب أيضًا ألما وتورما في منطقة الخصية، قد تشمل العلامات الأخرى المصاحبة أيضا ألما خفيفا في الفخذ ، وتورما في الخصية، يمكن أن تشبه أعراض ورم الخصية العديد من الحالات الأخرى التي تصيب الذكور.

لألم الخصية

دوالي الخصية : قد يكون لدوالي الخصية أيضًا تأثير على خصوبة الشخص، لا يعرف خبراء الرعاية الصحية أسباب دوالي الخصية ، لكن يمكن علاجها بالتدخل الجراحي.

ما العلاجات المنزلية لألم الخصية ؟

الضغط البارد:اغمس قطعة قماش ناعمة في الماء البارد واعصرها لإزالة الماء الزائد، ثم ضعه على الخصيتين. قم بضغطه برفق لشفاء أكثر فعالية، افعل هذا 3-4 مرات في اليوم ، وسوف يكون هناك انخفاض في أعراض الالتهاب والألم.



العلاجات المنزلية لألم الخصية

الاستلقاء:يحتاج المرء إلى الاستلقاء على صدره حتى لا تتدلى الخصيتان، يمكن أن يساعد هذا في تقليل الألم ولكنه ليس حلاً طويل الأمد لألم الخصية يمكنك أيضًا دعم الخصيتين أثناء الاستلقاء عن طريق وضع منشفة ملفوفة أسفل كيس الصفن.